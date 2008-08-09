800 راوی فتح در خراسان بزرگ فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عباس تیموری ظهر امروز در حاشیه برگزاری همایش سالانه راویان فتح استان خراسان افزود: تعداد شرکت کنندگان در این همایش سالانه که با هدف آموزش و انسجام فعالان عرصه روایت گری دفاع مقدس برگزار می شود از 200 نفرگذشته است.

وی برگزاری همایش های تخصصی ماهانه و چهار آموزش فصلی بزرگ در طول سال را از برنامه های دیگر کمیته راویان فتح خراسان بزرگ اعلام کرد و اظهار داشت: هدف اصلی برگزاری این همایش ها استفاده از راویان فتح در سایر برنامه های فرهنگی کشور است.

تیموری ادامه داد: تدریس ارزشهای دفاع مقدس بر اساس اهداف آموزش و پرورش یکی از برنامه های فرهنگی است که راویان فتح استان به عنوان مدرس این درس در مدارس راهنمایی امام حسین (ع)استان حضور فعال دارند.

وی تاکید کرد: این واحد درسی که تحت عنوان "جاودانه ها" ارائه می شود درس ثابت هر هفته دانش آموزان سه مقطع راهنمایی است که به بیان 43 مفهوم دفاع مقدس را با مصادیقی بر گرفته از کتب دفاع مقدس استان خراسان می پردازد و در آینده ای نزدیک در برنامه تدریس مدارس کل کشور قرار خواهد گرفت.

تیموری همچنین از تشکیل دبیرخانه ثابت طرح تدریس "ادبیات دفاع مقدس" در مشهد خبر داد و تصریح کرد: در این طرح دو واحد درسی دانشگاهی به آموزش ادبیات دفاع مقدس اختصاصی داده می شود از اینرو یک نفر استاد با مدرک تحصیلی دکترا و چهار نفر با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد از طرف استان در دوره ای آموزشی که در حال برگزاری در تهران است شرکت کرده اند تا از مهر ماه خدمات روایت گری را سازمان یافته در دانشگاه ارائه دهند.

وی با اشاره به اینکه از سال 84 کمیته راویان فتح استان خراسان به شکل سازمان یافته آغاز به فعالیت کرده افزود: این کمیته سه سال پی درپی رتبه اول در کشور را کسب کرده است.

مسئول کمیته راویان فتح استان خراسان از چاپ بیش از 150 جلد کتاب و نشریات دفاع مقددس توسط این کمیته خبر داد و بیان داشت: طرح راویان جوان که از طرف سازمان ملی جوانان و همزمان با راویان فتح کل برگزار می شود، می کوشد تا با آموزش های هفته ای نیروهای طلبه و دانشجوی جوان را جایگزین راویان قدیمی کند تا در صورت از دست دادن راویان قدیم که اجتناب ناپذیر است، استفاده از گنجینه ای بنام "راویان جوان" را امکان پذیر کند.