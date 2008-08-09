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۱۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۳۶

حماس:

آمریکا درصدد برانگیختن اختلافات داخلی در فلسطین است

آمریکا درصدد برانگیختن اختلافات داخلی در فلسطین است

جنبش حماس در واکنش به اظهارات ژنرال "کیت دایتون" آمریکایی درباره تجهیز سلاح سرویس های امنیتی فلسطین اعلام کرد: این اظهارات نقش دولت آمریکا را در ایجاد فتنه انگیزی در عرصه فلسطین و حمایت از یک گروه خاص تاکید می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، سامی ابوزهری سخنگوی رسمی جنبش حماس در این رابطه تصریح کرد: اظهارات دایتون بیانگر این است که وظیفه ای که امروز بر عهده دستگاه های امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین نهاده شده است، سرکوب مقاومت و خدمت به اهداف رژیم صهیونیستی و آمریکا است.

وی در ادامه گفت: واقعیت های موجود حکایت از آن دارد که سلاح تحویل داده شده به تشکیلات خودگردان فلسطین مشروعیت ندارد زیرا به جای آنکه برای مقابله با دشمن صهیونیستی از آن استفاده شود؛ در سرکوب ملت فلسطین مورد استفاده قرار می گیرد.

لازم به ذکر است کیت دایتون در گفتگو با روزنامه هاآرتص چاپ رژیم صهیونیستی گفته بود: پس از مدت ها مخالفت، اسرائیل بالاخره با تحویل 200 جلیقه ضد گلوله، 142 خودروی تندر و ورود نیروهای امنیتی آموزش دیده تشکیلات خودگردان فلسطین در اردن موافقت کرد. 

خبر دیگر اینکه نیروهای امنیتی وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطین چهار انجمن خیریه و دو چاپخانه در الخلیل را بستند. این اقدام به دستور دولت انتصابی ابومازن و به بهانه وابستگی این انجمن ها به حماس صورت گرفت.

یک منبع مسئول در تشکیلات خودگردان فلسطین نیز در توجیه اقدام نیروهای امنیتی ابومازن ادعا کرد: اطلاعاتی به دست آمده است که نشان می دهد فعالیت هایی علیه دولت سلام فیاض و تشکیلات خودگردان فلسطین در این نهادها انجام می شده است.

کد مطلب 729751

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