ایستادگی تنها راه مقابله با توسعه طلبی آمریکا است / نوبت دولت برای حل مشکلات مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه با اشاره به اهداف غرب به ویژه آمریکا در فشار به ایران در بحث هسته ای آمده است: آمریکا و غرب به خوبی می دانند که ایران در صدد دستیابی به سلاح هسته ای نیست ومخالفت آنها تنها به این دلیل است که ملت ایران را از قافله علم و پیشرفت باز دارند . ایستادگی، وحدت ملی و نوآوری های علمی بهترین راه مقابله با دشمنان است.

جامعه اسلامی مهندسین با اعلام اینکه استکبار از پیشرفت روز افزون اسلام و مقتدر شدن مسلمانان در هراس است یادآور شد: در نتیجه بیداری اسلامی امروز شاهد گسترش اسلام در جهان هستیم و حوادث منطقه بیانگر این واقعیت است که آینده از آن اسلام و مسلمین است .

جامعه اسلامی مهندسین دراین بیانیه ضمن تبریک اعیاد شعبانیه تاکید کرده است: اقتدار جنبش های اسلامی در دنیا که آثار انقلاب اسلامی به تدریج در کشورهای اسلامی نمایان می شود به طوری که در کشور ترکیه حزب عدالت و توسعه با حرکتهای سنجیده و برنامه ریزی شده خود توانست آرای مردم این کشور را جلب و به قدرت برسد و اخیرا نیز با تدبیر توطئه انحلال این حزب خنثی و اصولگرایی اسلامی در حال تثبیت شدن در ترکیه است.

این بیانیه می افزاید: دستاوردهای غرور انگیز جنبش حزب الله لبنان در برابر رژیم صهیونیستی، مقاومت مردم فلسطین و نقش روحانیت عراق در جلوگیری از تثبیت سلطه آمریکا بر این کشور نشان دهنده آینده درخشان اسلام و مسلمین است.

در این بیانیه با اشاره به موقعیت ممتاز جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان آمده است: علی رغم ادعاهای مقامات آمریکایی مبنی بر انزوای جمهوری اسلامی ایران در سطح بین الملل ایران اسلامی از موقعیت ممتازی در سطح جهان برخوردار است به طوری که حمایت قاطع جنبش عدم تعهد از حق هسته ای ایران بیانگر این واقعیت انکار ناپذیر است.

جامعه اسلامی مهندسین همچنین دروغین بودن ادعاهای حقوق بشر آمریکا را مورد اشاره قرارداد و یادآور شد: آمریکا در حالی ادعای حقوق بشر می کند که در زندانهای گوانتانامو و ابوغریب ضد انسانی ترین شکنجه ها را روا می دارد و اکنون حتی در داخل آمریکا مردم این کشور سیاست های جنگ طلبانه دولت بوش را محکوم می کنند به طوری که اخیرا مردم 50 شهر آمریکا علیه جنگ طلبی دولت این کشور تظاهرات کردند.

در این بیانیه در خصوص رای اعتماد مجلس به سه وزیر دولت نیز آمده است: مجلس در دادن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور و حمایت از دولت، راه را برای خدمتگزاری دولت همراه کرد و اکنون نوبت دولت است که با تلاش برای حل مشکلات مردم به حمایت نمایندگان ملت پاسخ دهد.

این بیانیه می افزاید: حال که با رای اعتماد مجلس به وزیر امور اقتصادی و دارایی ستاد اقتصادی دولت تکمیل شده است انتظار می رود این ستاد به صورت منسجم و با تاکید بر جنبه های علمی و نظریه های تخصصی و جلب مشارکت صاحبنظران طرح ساماندهی اقتصادی را پیش ببرد.

در این بیانیه آمده است: طرح تحول اقتصادی که می تواند آثار گسترده ای در جامعه داشته باشد بسیاری از متخصصان ضمن تایید ضرورت اصل اجرای آن مخاطرات آن را بیان کرده اند که ضرورت دارد دولت اجرای این طرح مهم را با هماهنگی کامل مجلس شورای اسلمی و استفاده از نظرات کارشناسی نخبگان اقتصادی پیش ببرد.