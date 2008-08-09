به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا نوین ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: متاسفانه با وجود نیاز شهرداری به منابع مالی به ویژه وصول مطالبات خود برای اجرای پروژه ها و انجام خدمات شهری، سازمانها و ارگانهای دولتی بدهکار به شهرداری از پرداخت بدهی خود به این نهاد خودداری می‌کنند.

وی یادآور شد: شهرداری تبریز در حال حاضر با فقر منابع مالی و ناپایداری این منابع روبرو است.

شهردار تبریز اظهار داشت: با مشکلاتی که هم اکنون داریم، بسیاری از سازمانهای دولتی از پرداخت عوارض محلی که مصوب شورای اسلامی شهر و یا سایر نهادهای تصمیم گیر فرادست است اجتناب می‌ورزند.

نوین در ادامه از افزایش 60 درصدی بودجه امسال شهرداری تبریز نسبت به سال گذشته خبر داد.

وی افزود: در کنار آن، هدف‌گذاری توسعه خدمات محله‌ ای با محوریت مناطق محروم و کم برخوردار زمینه را برای ارتقای سطح خدمات رسانی به شهروندان فراهم کرده است.

شهردار تبریز تصریح کرد: باید با تکیه بر دانش و تجربیات مدیریتی و برنامه‌ های مدون ضمن ارائه خدمات بهینه، سطح رضایتمندی شهروندان را بالا برد.

وی در ادامه با اشاره به وجود مشکلات عدیده در زمینه جمع آوری زباله، گفت: مشکلات مربوطه در حوزه جمع آوری، دفع و بازیافت زباله تنها با فرهنگ سازی و از طریق رسانه های جمعی می تواند قابل حل باشد.

نوین در عین حال افزود: البته در این زمینه شهرداری از دو سال قبل طرح جامع دفع زباله های شهری را در دستور کار خود قرار داده است که مطالعات آن توسط یک شرکت آلمانی به انجام رسیده است.

وی افزود: به دنبال آن سه قرارداد نیز که مربوط به آماده سازی زباله دانی های جدید و قرارداد تحقیقات جهاد کشاورزی و قرارداد با بخش خصوصی است، با شهرداری منعقد شده است.

نوین با بیان اینکه بحث دفع زباله های شهری تبریز به 40 سال قبل باز می گردد، گفت: شهرداری نیز در صدد است تا این معضل بزرگ را با برنامه ریزی های دقیق و درست حل کند که این امر به طور حتم زمان بر خواهد بود.

وی، برخوردار نبودن بیش از 50 درصد از جمعیت شهری تبریز از امکانات فاضلاب، وجود کشتارگاه‌های غیرمجاز در برخی از اماکن مسکونی، عدم وجود منابع مالی قوی و وجود 40 درصد از خودروهای غیر گاز سوز را از جمله عوامل اصلی آلودگی شهر تبریز عنوان کرد.