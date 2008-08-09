احمدی نژاد هیچگاه با اتکا بر کلام رهبری در صدد ساکت کردن رقیب برنیامده است

به گزارش خبرگزاری مهر ، غلامحسین الهام سخنگوی دولت طی یادداشتی که در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شد، با اشاره به شبهات مطرح شده درباره نقل قول رئیس جمهور از رهبر معظم انقلاب در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی ، تصریح کرد: بر اساس دریافت ازسخنان رئیس جمهور وبیانیه دفتر رهبر انقلاب، نه نفی و نه اثباتی از سوی رهبر نسبت به افراد وجود نداشته و مسئولیت رای اعتماد با نمایندگان محترم مجلس بوده است که این مسئولیت از آنان به هیچ وجه قابل سلب نیست .
الهام در این یادداشت با بیان اینکه آقای دکتر احمدینژاد وقتی دوره ریاست جمهوری را آغاز کرد، عناصری که اعتقادی به نظام اسلامی و ولایت فقیه نداشتند به زعم خود در جهت تخریب و تضعیف شخصیت رئیسجمهور، او را به عنوان «رئیس دفتر» رهبری توصیف کردند، افزود : با این کنایه، این موضوع را القاء می کردند که رئیس جمهور نه قدرت تصمیم گیری دارد و نه زحمت آن را متقبل میشود و در واقع ریاست جمهوری را در رهبری منحل خواهد کرد.
سخنگوی دولت افزود : با شروع کار، به تدریج که تصمیم گیریهای جهت دار، اسلامی و هماهنگ با گفتمان رهبری، جایگاه رفیع نظام اسلامی را در ورای مرزهای جغرافیایی بارز کرد و در درون کشور، خیل عظیم جامعة اسلامی، درستترین و بهترین نسبت رئیس جمهور با رهبری نظام را تجربه کردند و نشاط دینی در عرصة سیاسی فراگیر شد، شروع کردند به نعل وارونه زدن و القای فاصله، تباین و تضاد میان مطالبات رهبری و کارکرد رئیسجمهور، در حالی که اهل دقت و معنا و مجاهدان فی سبیلالله که افقهای روشن احیای اندیشههای امام و رهبری را لمس کرده بودند، پیغام میفرستادند؛ مگر احمدینژاد هر روز صحیفة نور میخواند که اینگونه همسو با گفتمان امام رضوانالله تعالی علیه، سخن میگوید؟ همان گفتمانی که رهبر معظم انقلاب آن را راه انقلاب و خط نظام و رهبری توصیف فرمودند.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه حاملان گفتمان اصلاح طلبی که مسئولیت اصلی خود را نفی ولایت فقیه در نظام اسلامی یا انحلال این نهاد در گفتمان دموکراسی قرارداده بودند، با رویش قوه مجریة برآمده از نظام ولایت فقیه، تیرهای ترکش براندازانة خود را متوجه رئیس جمهور کردند تصریح کرد: آنها به خوبی احساس کردند که اگر قوة مجریه قوی و برخوردار از مبانی اندیشة ناب اسلامی انقلاب شکل بگیرد، نه تنها بر خط مشروعیت برآمده از ولایت حرکت خواهد کرد، بلکه حافظ و پاسدار نظام ولایی نیز خواهد بود ، برخلاف جریاناتی که ولایت را سنگر مشروعیت خود قرار دادهاند، تا درون این سنگر به مشی و کارکردهای خلاف این مشروعیت بپردازند تا ولایت تنها ابزار توجیه مشروعیت آنان باشد نه کارکرد آنها.
سخنگوی دولت تصریح کرد: دکتر احمدینژاد هرگز نخواسته است با انکار مشروعیت برآمده از رهبری کارکردهای خود را توجیه کند، بلکه به صراحت مسئولیتهای تصمیم گیریهای اجرایی را شخصاً بر عهده گرفته و عمیقاً تلاش کرده است که در چارچوب مبانی انقلابی نظام اسلامی حرکت کند و روح آرمانهای بلند رهبری را در رفتار اجرایی متجلی کند و خود را پاسخگوی این حرکت بداند. او هیچگاه با اتکا به کلام رهبری، در صدد ساکتکردن رقیب برنیامده و شدیداً از این که رهبری را هزینة پیشبرد تصمیماتی نماید که درشأن دستگاه اجرایی است، پرهیز کرده وپرهیزداده است. شایدهمین امرسبب شده که حریفان، بالعکس، تلاش کنند که تمایز و حتی تباین بین این دو نگاه را رقم بزنند.
الهام با تاکید بر اینکه مطابق قانون اساسی مسئولیت تعیین کابینه با رئیس جمهور است، افزود: رئیس جمهور پیرو خط رهبری، رئیس جمهوری است که در گزینههای خود به گونهای عمل کند که در تجلیگاه کار و عمل، آرامش خاطر و اطمینان در رهبری ایجاد کند، نه این که اعضای دولت را با نام و نشان، حتماً باید رهبری بشناسند و تأیید کنند و تأیید ایشان پایة این انتخاب باشد در این صورت کار مجلس و انتخاب رئیسجمهور بیمعنی خواهد بود. البته رهبری هرجا که لازم دانستهاند و بدانند، صریح و روشن به مخاطبان تصمیم گیرنده دستورات مولوی یا ارشادی خود را ابلاغ و اعلام می کنند و نیاز به وساطت غیررسمی و سخنان متشابه دیگران نیست.
سخنگوی دولت با اشاره به جلسه رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی ، خاطر نشان کرد : در مسیر گزینش وزرای اخیر کابینه درمجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور برای دفع پیامها و پیغامهای غیررسمی و شبنامه واری که در اذهان جا گرفته بود، رابطه و نسبت خود را و بحثی را که در این ارتباط با رهبر معظم انقلاب داشتهاند، توضیح دادهاند و بنده نیز که برای اولینبار این سخنان را میشنیدم، هیچ چیزی را جز دریافت این پیام نداشتم که اولاً شناختن همکاران دولت باید به وسیلة رئیسجمهور و با دقت لازم صورت پذیرد، ثانیاً مسئولیت این گزینش بر عهدة خود رئیس جمهور است، ثالثاً مجلس حق تصمیمگیری دارد و هیچ محدودیتی و اعمال ولایت یا حتی نظری از این جهت صورت نمیگیرد، بلکه این خود رئیسجمهور است که باید مجلس را قانع و مجاب به ارایة رأی اعتماد کند.
الهام افزود: حتی رئیسجمهور این نکته را بیان کرد که این گزینهها بعد از آن است که با جمع بندی ازدریافتها، خبرها و تحلیلها به اینجا رسیده است که احتمال اخذ رأی اعتماد برای سرپرستهای فعلی دو وزارتخانه وجود نداشته است چگونه ممکن است چنین بیانی در مخاطبان هوشمندی که نمایندگان ملّت بزرگ ایران هستند، القای تکلیفی از سوی رهبری نموده باشد تا سلامت و صحّت آرای آنان را محل خدشه قرار دهد؟ یا خدای نکرده اجباری معنوی را القا کرده باشد؟
وی با بیان اینکه بر اساس دریافت از سخنان رئیس جمهور و بیانیه دفتر رهبر معظم انقلاب نه نفی و نه اثباتی از سوی رهبری نسبت به افراد وجود نداشته است ، افزود : مسئولیت رأی اعتماد با نمایندگان محترم مجلس بوده است که این مسئولیت از آنان به هیچ وجه قابل سلب نیست و مقدمات این تصمیم گیری نیز از شؤون و لوازم کار آنان بوده و مسؤولیت آن نیز بر عهدة خودشان میباشد.
سخنگوی دولت تصریح کرد : صداقت و سلامت رئیس جمهور را در بیان حقایق که سرمایه عظیم ملّی است به خاطر موافقت یا مخالفت با فرد یا جریانی نباید خدشهدار کرد وخوشحالیم که بیانیة بجا و به موقع دفتر مقام معظم رهبری به چنین آفتی مجال رشد نداد و رفع شبهه کرد، تا دوستان صدیق نظام و رهبری در میدان طراحی شده مخالفان ولایتفقیه، بازی نکنند و گرفتار نیایند.
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