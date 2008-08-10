اوقات فراغت جوانان ایرانی 10 روز بیشتر از متوسط جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، حسن شعبانی افزود: بر اساس برآوردهای به عمل آمده، 5/52 درصد جوانان ترجیح میدهند اوقات فراغت خود را با دوستانشان سپری کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس تحقیقات جامع سازمان ملی جوانان درباره اوقات فراغت، 62 درصد از جوانان، دولت را متولی اصلی اوقات فراغت میدانند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر 60 درصد جوانان مهمترین وظیفه دولت را در این زمینه در دسترس قرار دادن امکانات لازم برای غنیسازی اوقات فراغت ارزیابی میکنند.
وی تصریح کرد: 91 درصد از جوانان تلویزیون را دسترس ترین وسیله برای پرکردن اوقات فراغت خود میدانند.
شعبانی گفت: جوانان ایرانی به طور متوسط 29 ساعت در هفته اوقات فراغت دارند در حالی که این زمان 10 روز در سال و 23 دقیقه در روز بیشتر از میانگین جهانی است.
رئیس سازمان ملی جوانان استان آذربایجان شرقی کمبود شدید اعتبار را اصلیترین دغدغه این سازمان در سال 87 خواند و افزود: دستگاههای متولی نسبت به سال گذشته دچار کاهش بودجه شده اند.
وی همچنین خواستار تدوین دستورالعملهای قانونی از سوی دستگاههای مرتبط با مقوله جوانان برای دریافت اعتبار از منابع استانی شد.
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