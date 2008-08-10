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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۳۱

انتظامی در گفتگو با مهر :

شهرام ناظری شعر در آواز را درست بیان می کند

شهرام ناظری شعر در آواز را درست بیان می کند

مفهوم بودن شعر در آواز از ارکان اساسی هنر موسیقی است که خوشبختانه شهرام ناظری از جمله خواننده هایی است که به معنای واقعی شعر را کلمه به کلمه واضح و درست در آواز بیان می کند.

عزت الله انتظامی با بیان این مطلب به خبرنگار مهر در خصوص کم و کیف کنسرت گروه "مولوی" به خوانندگی شهرام ناظری گفت : قطعاتی که اجرا شد قطعات خوب و منطبق با فرهنگ موسیقایی و همچنین ادبیات کشور ما بود و از مجموع قطعات تکنوازی و آواز خوانی شهرام در دستگاه راست پنجگاه و همچنین قطعات کردی را بسیار دوست داشتم.

وی در ادامه با اشاره به کاستی کنسرت گروه مولوی گفت : در کنار اجرای کم نظیر شهرام ناظری تاخیر یک ساعته در اجرا، ضعف در سیستم صوتی و بلندی بیش از اندازه صدای موجود در فضا و تردد مخاطبان حین اجرا به کلیت کار لطمه زد .

 

کد مطلب 729767

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