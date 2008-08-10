شهرام ناظری شعر در آواز را درست بیان می کند

عزت الله انتظامی با بیان این مطلب به خبرنگار مهر در خصوص کم و کیف کنسرت گروه "مولوی" به خوانندگی شهرام ناظری گفت : قطعاتی که اجرا شد قطعات خوب و منطبق با فرهنگ موسیقایی و همچنین ادبیات کشور ما بود و از مجموع قطعات تکنوازی و آواز خوانی شهرام در دستگاه راست پنجگاه و همچنین قطعات کردی را بسیار دوست داشتم.

وی در ادامه با اشاره به کاستی کنسرت گروه مولوی گفت : در کنار اجرای کم نظیر شهرام ناظری تاخیر یک ساعته در اجرا، ضعف در سیستم صوتی و بلندی بیش از اندازه صدای موجود در فضا و تردد مخاطبان حین اجرا به کلیت کار لطمه زد .