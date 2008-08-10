بازنشستگی عباسعلی زالی/ احتمال ریاست "امید" بر پردیس کرج دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی زالی در سالهای نزدیک به بازنشستگی از سوی اعضای هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به عنوان رئیس این پردیس انتخاب شد و آیت الله عباسعلی عمید زنجانی رئیس وقت دانشگاه تهران نیز دکتر زالی را طی حکمی به طور رسمی به عنوان رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منصوب کرد.

دکتر زالی در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید بازنشستگی خود گفت: نظر دانشگاه این است که رئیس جدید پردیس پس از نظرخواهی از اعضای هیئت علمی پردیس تعیین شود. این نظرخواهی تا 24 مرداد ماه به طول می انجامد.

به گفته عباسعلی زالی، مکانیسم تعیین رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بر اساس کاندیدا شدن داوطلبان این مسئولیت نبوده بلکه دانشگاه صلاح دانسته تا پرسشنامه هایی میان اعضای هیئت علمی توزیع شود تا اعضای هیئت علمی هر فردی را که به نظرشان مناسب می رسد به عنوان رئیس پردیس معرفی کنند.

دکتر زالی که از آذر ماه 1384 ریاست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران را عهده دار است، گفت: ممکن است فردی که از سوی تعداد بیشتری از اعضای هیئت علمی معرفی شود به عنوان رئیس تعیین شود یا اینکه میان چند گزینه ای که از سوی تعداد بیشتری از اعضای هیئت علمی معرفی شده اند، رای گیری صورت گیرد.

رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: به هر حال صلاح دانشگاه این بوده که برای تعیین رئیس پردیس در ابتدا یک نظرسنجی از اعضای هیئت علمی صورت گیرد و سپس رئیس مشخص شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا جابجایی دکتر محمد حسین امید (عضو هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران) از معاونت اداری و مالی دانشگاه تهران به ریاست پردیس این دانشگاه واقع در کرج صحت دارد، گفت: هنوز مشخص نیست. با توجه به مکانیسم تعیین رئیس پردیس که بر اساس نظرسنجی از اعضای هیئت علمی است، نمی توان در این باره نظر داد.