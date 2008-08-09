200 ایستگاه ماهواره ای امریکا در خاورمیانه وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، بیژن نوباوه ظهر امروز در مراسم افتتاحیه مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران مشهد افزود: دشمن با اشاعه فرنگ غربی قصد دارد تا میان مردم تفرقه و جدایی اندازد تا یکپارچگی خود را ازدست داده و سقوط کند و در حال حاضر استراتژی غربیها برای تسلط بر ایران این است که فکر ملت را آلوده کنند.

وی با اشاره به مطلوبیت گسترش دانشکده های خبر افزود: تاسیس دانشکده خبر نشان می دهد که ایران می تواند قدرت فکری جامعه را به قدری بالا ببرد که دیگر دشمن مجالی برای تسلط افراد آگاه جامعه را نداشته باشد.

نوباوه بیان داشت: در کار خبری سرعت یک خبرنگار حتی در حد ثانیه ای بسیار حائز اهمیت است زیرا کسی که برای بار اول خبری را منتشر می کند توانایی این را دارد که 80 درصد حرکت افکار عمومی را در دست بگیرد.

وی با اشاره به اهمیت دانش خبرنگاران در زمینه روانشناسی و جامعه شناسی اظهار داشت: عامل انسانی آگاه مهمترین عنصر در بخش اطلاع رسانی رسانه ای است و در چرخه اطلاعات اولین و آخرین محسوب می شود و هر خبرنگاری باید به روانشناسی منطقی با توجه به روحیات مخاطب، جامعه شناسی با در نظر گرفتن احتیاجات انسان مسلط باشد.

عضو شورای نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی با تاکید بر تاثیر حرکت خبرنگار خاطرنشان کرد: همین بس که آمار و ارقام نشان می دهد که بیشترین اعتماد ملت به کسانی است که بیشترین حرف راست را می زنند و تمامی مجهولات را در مسائل اجتماعی برای آنها به معلوم تبدیل می کنند.

وی افزود: خبرنگاری جریان سیاسی است که بیشترین شور و شعف را به انسان می بخشد و خبرنگاری مقدس است مخصوصا اگر هماهنگ با اخلاق و رفتار اسلامی باشد.