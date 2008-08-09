به گزارش خبرگزاری مهر، ریاست گروه علمی این همایش را استاد بهمن فیزابی برعهده دارد.

پاره‌ای از محورهای پژوهشی همایش عبارت اند از: بررسی پیش زمینه های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی شهر شیراز برای رشد و شکوفائی هنرهای صناعی، بررسی ظرفیت ها و بسترهای مناسب برای رشد هنرهای صناعی فارس، بررسی دلایل و چگونگی رشد هنر سفال در شیراز، بررسی تاثیر عوامل تاریخی و تبادلات بازرگانی در حوزه خلیج فارس بر هنرهای صناعی مکتب شیراز، بررسی نقش و جایگاه هنر غیر رسمی در هنرهای صناعی فارس، بررسی ابداعات هنری در هنرهای صناعی فارس، بررسی نحوه انتقال تفکر و اندیشه بر ساخته های صناعی فارس، بررسی زیبائی شناسی آثار صنایع دستی و فرش فارس و بررسی زمینه های عرفانی – فلسفی بر هنرهای صناعی فارس.

علاقه‌مندان به شرکت در همایش می‌توانند به نشانی تهران، انتهای خیابان فلسطین جنوبی، خیابان لقمان الدوله ادهم، بن بست بوذرجمهر ، پلاک 23 مراجعه نمایند و یا با تلفن :66951650 تماس حاصل کنند.

مهلت ارسال مقالات تا 15 مهر ماه است.