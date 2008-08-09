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۱۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۱۷

همایش "هنرهای صناعی مکتب شیراز" برگزار می‌شود

فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران در راستای برگزاری "گردهمائی مکتب شیراز" به منظور پاسداشت هنرهای صناعی مکتب شیراز همایش "هنرهای صناعی مکتب شیراز" را در آذر ماه برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ریاست گروه علمی این همایش را استاد بهمن فیزابی برعهده دارد.

پاره‌ای از محورهای پژوهشی همایش عبارت اند از: بررسی پیش زمینه های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی شهر شیراز برای رشد و شکوفائی هنرهای صناعی، بررسی ظرفیت ها و بسترهای مناسب برای رشد هنرهای صناعی فارس، بررسی دلایل و چگونگی رشد هنر سفال در شیراز،  بررسی تاثیر عوامل تاریخی و تبادلات بازرگانی در حوزه خلیج فارس بر هنرهای صناعی مکتب شیراز،  بررسی نقش و جایگاه هنر غیر رسمی در هنرهای صناعی فارس، بررسی ابداعات هنری در هنرهای صناعی فارس، بررسی نحوه انتقال تفکر و اندیشه بر ساخته های صناعی فارس، بررسی زیبائی شناسی آثار صنایع دستی و فرش فارس و بررسی زمینه های عرفانی – فلسفی بر هنرهای صناعی فارس.

علاقه‌مندان به شرکت در همایش می‌توانند به نشانی تهران، انتهای خیابان فلسطین جنوبی، خیابان لقمان الدوله ادهم، بن بست بوذرجمهر ، پلاک 23 مراجعه نمایند و یا با تلفن :66951650 تماس حاصل کنند.

مهلت ارسال مقالات تا 15 مهر ماه است.

کد مطلب 729777

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