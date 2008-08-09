وضعیت حوزه سلامت در طرح تحول اقتصادی نامشخص است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شهاب الدین صدر امروز در نشست خبری به چالشها و مشکلات اساسی حوزه سلامت کشور اشاره کرد و افزود: قبل از سال 70، مردم در مراجعه به بیمارستانهای علوم پزشکی و دولتی هیچ گونه پرداختی نداشتند اما با اجرای طرح خودگردانی بیمارستانها که توسط وزارت بهداشت اجرا شد، هر کدام از بیمارستانها موظف به تامین هزینه ها با کسب درآمد از مردم شدند.

وی با تاکید بر اینکه با اجرای طرح مذکور، ساز و کار در بودجه ریزی بیمارستانها به هم خورد، گفت: نتیجه اجرای طرح خودگردانی بیمارستانها، امروز این شده که مردم در مراجعه به بیمارستانهای دولتی، پول پرداخت می کنند و این در حالی است که وضع این بیمارستانها نه تنها مطلوب نشده که دچار مشکل هم شده اند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور با عنوان این مطلب که 80 درصد خدمات بستری در بیمارستانهای دولتی و عمومی صورت می گیرد، افزود: اگر بخواهیم تعرفه بخش خصوصی را نادیده بگیریم، باید بر اساس قانون اساسی، دولت و حکومت می بایست خدمات بهداشتی و درمانی را به مردم ارائه دهد.

صدر با اشاره به اینکه در سالهای 83 و 84 این اتفاق یعنی ارائه خدمات مطلوب بهداشتی و درمانی به وقوع نپیوست، ادامه داد: تعرفه های پزشکی بخش خصوصی قبل از سال 75 که با ابلاغ رئیس کل وقت سازمان نظام پزشکی، 3 تا 5 برابر تعرفه های دولتی بود.

وی با عنوان این مطلب که طی سالهای 75 تا 79 و 79 تا 83، هر سال سازمان نظام پزشکی تعرفه های بخش خصوصی را اعلام کرده است، افزود: افزایش تعرفه ها در سال 86 بر اساس نرخ تورم صورت گرفت و همین تعرفه ها در سال 87 با 15 تا 20 درصد افزایش نسبت به سال قبل، اعلام شد و مستندات آن موجود است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور در خصوص طرح تحول اقتصادی دولت و تاثیر آن بر نظام سلامت، گفت: در این طرح به هشت نظام اساسی کشور پرداخته شده است اما هنوز در ارتباط با حوزه سلامت موضوعی تبیین نشده است.

وی، پرداختن به این موضوع را وظیفه وزارتخانه های بهداشت و رفاه دانست و افزود: درخواست سازمان نظام پزشکی از این وزارتخانه ها، روشن کردن وضعیت حوزه سلامت در طرح تحول اقتصادی دولت است.