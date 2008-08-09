150 هزار متر مکعب از درختان طرحهای جنگلداری غرب مازندران نشانه گذاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، شعبان خدابخش، ظهر شنبه در جلسه شورای اداری اداره کل منابع طبیعی غرب مازندران در نوشهر افزود: این سهمیه مربوط به سال جاری و آینده در 68 طرح جنگلداری است که پیش بینی می شود این حجم تا 180 هزار متر مکعب افزایش یابد.

وی این افزایش را مربوط به احداث جاده جنگلی، تعیین مسیر و درختان افتاده و ریشه کن شده برشمرد.

خدابخش با بیان اینکه تاکنون 60 درصد عملیات نشانه گذاری در قالب طرحهای جنگلداری غرب مازندران انجام گرفت، اظهار داشت: در این عملیات بیش از چهار هزار نفر روز عوامل فنی شرکت دارند.

وی ادامه داد: کلیه عملیات نشانه گذاری جنگل توسط کارشناسان خبره و دارای کارت صلاحیت نشانه گذاری صورت می گیرد.

به گفته وی، عملیات نشانه گذاری جنگل به شیوه همگام با طبیعت و به صورت تک گزینی و گروه گزینی انجام می شود.

خدابخش افزود: در راستای رعایت و تحقق اصول و قانون جنگل شناسی و پرورش جنگل با هدف بررسی نتایج حاصل از اجرای عملیات تک گزینی و پرورشی، دو تن از اساتید به نام دانشگاه رشته جنگل از طرح جنگلداری کلاردشت بازدید کردند.

اداره کل منابع طبیعی نوشهر، بیش از 600 هزار هکتار جنگل و مرتع را تحت پوشش دارد.