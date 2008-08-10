70 درصد روستاهای گنبد طرح هادی مصوب دارند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی سوسرایی، عصر شنبه در بازدید از طرح هادی روستای بی بی شیروان این شهرستان افزود: تاکنون برخی از طرحهای هادی اجرایی و برخی دیگر نیز در مرحله اجرا قرار دارند.

وی اظهار داشت: نوسازی و بهسازی بافت روستا، جلوگیری از مهاجرت روستاییان، سرمایه گذاری جدید و تامین نیازمندیها از جمله مزایای اجرای طرحهای هادی روستایی است.

وی عنوان کرد: طرح هادی سند توسعه روستا بوده و زمینه ساز برخی فعالیتهای عمده مانند سندار شدن اماکن روستایی است.

سوسرایی با اشاره به طرح هادی روستایی بی بی شیروان گنبد بیان داشت: در اجرای این طرح 230 واحد مسکونی روستایی بهسازی، چهار هزار و 400 متر جدول گذاری و دو هزار و 200 متر جابجایی شبکه انجام شده است.

فرماندار گنبد کاووس ادامه داد: برای اجرای این طرح بیش از چهار میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی خواستار همکاری بیشتر مردم با متولیان امر برای اجرای بهینه این طرح شد.

شهرستان گنبد کاووس در شرق گلستان 290 هزار نفر جمعیت دارد.