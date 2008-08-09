خراسان رضوی دومین قطب خبری کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علیرضا رزاز، ظهر امروز در مراسم افتتاحیه مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران مشهد افزود: بیش از 85 درصد خبرنگاران خراسان رضوی در همه سطوح تحصیلی فاقد مدرک تخصصی خبرنگاری یا رشته های مرتبط با آن هستند و این امر موجب ارتقا نیافتن سطح علمی این رشته و تخصصی نبودن کار رسانه ای شده است.



وی با اشاره به نیاز جامعه به گسترش و تقویت هر چه بیشتر عرصه خبری عنوان کرد: با توجه به اینکه در دنیای امروز هیچ گونه اطلاعات و خبری از دید رسانه ها پنهان نمی ماند و تحولهای رسانه های غربی به علت استفاده از امکانات پیشرفته تحصیلات دانشگاهی توانسته اند جریان های جهانی و تبلیغاتی را را از آن خود کنند در کشور نیز با برنامه ریزی و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی می توان هر چه بیشتر وارد عرصه جهانی خبر و دفاع از مبانی فکری نظام شد.



وی با اشاره به جذب اندک دانشگاه های کشور در این زمینه یادآور شد: جذب دانشجو در این رشته فقط از طریق آزمون سراسری و به صورت محدود انجام می شود و این امر مانع تحصیل علاقه مندان این رشته شده است.



وی به تحقق شعارهای دولت نهم از طریق تاسیس مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران عنوان کرد: با توجه به شعار عدالت گستری، اشتغال زایی و تمرکز زدایی این مرکز در برنامه های آتی خود سعی دارد در یک برنامه پنج ساله در رشته های خبرنگاری، عکاسی خبری، روابط عمومی، مدیریت اخبار و مدیریت رسانه با جذب سرمایه های خصوصی و ظرفیتهای استانی و همچنین استفاده از استادان کشوری و استانی به یکی از دانشگاه های معتبر کشور تبدیل می شود.



وی بیان داشت: این مرکز در اولین دوره خود در رشته خبرنگاری به صورت پودمانی در مقطع کاردانی پذیرای 40 نفر از دانشجویان است که 20 نفر از شاغلان در حوزه رسانه هستند و دوره جدید ثبت نام نیز از اول شهریور ماه سال جاری خواهد بود.