خراسان رضوی دومین قطب خبری کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علیرضا رزاز، ظهر امروز در مراسم افتتاحیه مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران مشهد افزود: بیش از 85 درصد خبرنگاران خراسان رضوی در همه سطوح تحصیلی فاقد مدرک تخصصی خبرنگاری یا رشته های مرتبط با آن هستند و این امر موجب ارتقا نیافتن سطح علمی این رشته و تخصصی نبودن کار رسانه ای شده است.
وی با اشاره به نیاز جامعه به گسترش و تقویت هر چه بیشتر عرصه خبری عنوان کرد: با توجه به اینکه در دنیای امروز هیچ گونه اطلاعات و خبری از دید رسانه ها پنهان نمی ماند و تحولهای رسانه های غربی به علت استفاده از امکانات پیشرفته تحصیلات دانشگاهی توانسته اند جریان های جهانی و تبلیغاتی را را از آن خود کنند در کشور نیز با برنامه ریزی و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی می توان هر چه بیشتر وارد عرصه جهانی خبر و دفاع از مبانی فکری نظام شد.
وی با اشاره به جذب اندک دانشگاه های کشور در این زمینه یادآور شد: جذب دانشجو در این رشته فقط از طریق آزمون سراسری و به صورت محدود انجام می شود و این امر مانع تحصیل علاقه مندان این رشته شده است.
وی به تحقق شعارهای دولت نهم از طریق تاسیس مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران عنوان کرد: با توجه به شعار عدالت گستری، اشتغال زایی و تمرکز زدایی این مرکز در برنامه های آتی خود سعی دارد در یک برنامه پنج ساله در رشته های خبرنگاری، عکاسی خبری، روابط عمومی، مدیریت اخبار و مدیریت رسانه با جذب سرمایه های خصوصی و ظرفیتهای استانی و همچنین استفاده از استادان کشوری و استانی به یکی از دانشگاه های معتبر کشور تبدیل می شود.
وی بیان داشت: این مرکز در اولین دوره خود در رشته خبرنگاری به صورت پودمانی در مقطع کاردانی پذیرای 40 نفر از دانشجویان است که 20 نفر از شاغلان در حوزه رسانه هستند و دوره جدید ثبت نام نیز از اول شهریور ماه سال جاری خواهد بود.
مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت موسس مرکز آموزشی علمی کاربردی خبرنگاران مشهد گفت: خراسان رضوی با دارا بودن بیش از دو هزار خبرنگار دومین قطب خبری کشور است.
به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علیرضا رزاز، ظهر امروز در مراسم افتتاحیه مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران مشهد افزود: بیش از 85 درصد خبرنگاران خراسان رضوی در همه سطوح تحصیلی فاقد مدرک تخصصی خبرنگاری یا رشته های مرتبط با آن هستند و این امر موجب ارتقا نیافتن سطح علمی این رشته و تخصصی نبودن کار رسانه ای شده است.
نظر شما