  1. سیاست
  2. سایر
۱۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۲۲

سخنگوی وزارت خارجه :

تهران خواستار توقف فوری درگیری در اوستیای جنوبی است

تهران خواستار توقف فوری درگیری در اوستیای جنوبی است

قشقاوی اعلام کرد : جمهوری اسلامی ایران از درگیری های نظامی در منطقه اوستیای جنوبی که منجر به خسارت انسانی و کشتار مردم بی دفاع شده است ابراز نگرانی می کند و خواستار توقف فوری درگیری ها و امداد رسانی به مردم آسیب دیده شده است .

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی ابراز امیدواری کرد طرف های درگیر با خوشتنداری و حل و فصل مسالمت آمیز و از طریق مذاکره و گفتگوی سازنده بتوانند به راهکار مناسب برای حل بحران نایل گردند.

وی با تشریح پیامدهای این بحران خاطرنشان کرد: تشدید چنین بحران هایی می تواند ثبات وامنیت کل منطقه قفقاز را تحت تاثیر قرار دهد و آثار و پیامدهای منفی آن، کل منطقه را متاثر سازد.

قشقاوی افزود: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مواضع و سیاستهای اصولی خود مبنی بر کمک به برقراری صلح و ثبات در منطقه آمادگی دارد هر گونه مساعدت لازم را برای حل و فصل مسالمت آمیز بحران به عمل آورد.

کد مطلب 729791

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها