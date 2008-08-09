تهران خواستار توقف فوری درگیری در اوستیای جنوبی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی ابراز امیدواری کرد طرف های درگیر با خوشتنداری و حل و فصل مسالمت آمیز و از طریق مذاکره و گفتگوی سازنده بتوانند به راهکار مناسب برای حل بحران نایل گردند.

وی با تشریح پیامدهای این بحران خاطرنشان کرد: تشدید چنین بحران هایی می تواند ثبات وامنیت کل منطقه قفقاز را تحت تاثیر قرار دهد و آثار و پیامدهای منفی آن، کل منطقه را متاثر سازد.

قشقاوی افزود: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مواضع و سیاستهای اصولی خود مبنی بر کمک به برقراری صلح و ثبات در منطقه آمادگی دارد هر گونه مساعدت لازم را برای حل و فصل مسالمت آمیز بحران به عمل آورد.