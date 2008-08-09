ایجاد 57 درصد ظرفیت پذیرش در دانشگاه علمی کاربردی در دو سال اخیر

دکتر حسین بلندی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: از مهر ماه سال 1384 تا پایان سال 1386 دانشگاه جامع علمی کاربردی موفق به ایجاد 461 هزار و 823 ظرفیت شد. در واقع در دو سال گذشته حدود 57 درصد ظرفیت در این دانشگاه ایجاد شده است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر بالغ بر 350 هزار دانشجو در دانشگاه جامع علمی کاربردی تحصیل می کنند. ضمن اینکه حدود 120 هزار نفر در نظام علمی کاربردی دانش آموخته شده اند.
بلندی در مورد تعداد گواهینامه صادر شده در دانشگاه علمی کاربردی نیز گفت: تا آخر تیر ماه امسال 101 هزار و 166 گواهینامه پایان دوره توسط دانشگاه علمی کاربردی صادر شده است.
