بزرگترین شهربازی الکترونیک کشور در اصفهان احداث می شود

سید مرتضی حسام نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: این شهربازی در شرق اصفهان در مجاورت میدان میوه و تره باردر زمینی به وسعت 16 هکتار در دو بخش فعالیتهای جنبی و اصلی احداث خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این شهربازی در نوع خود بی نظیر است، اظهار داشت: بسیاری از شهربازی های موجود در کشور به طور عمده دارای دستگاه های مکانیکی هستند این در حالی است که بنای این شهربازی بر پایه الکترونیک است و بسیاری از فضاهای کامپیوتری و مجازی در این شهربازی طراحی شده است.

حسام نژاد ادامه داد: بازیهای کامپیوتری، رباط های گوناگون از جمله برنامه های طراحی شده برای این فضا است.

وی با اشاره به سینمای چهار بعدی در این مرکز عنوان کرد: در بعد چهارم این سینما بیننده خود را در میان فضا و فیلم احساس می کند.

این مسئول یکی از برنامه های این شهربازی را سفر به مریخ اعلام کرد و بیان داشت: آموزشهای ملموس در زمینه های مختلف علمی از ویژگی های این مرکز است.

حسام نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فضای باز این شهربازی گفت: در صورتی که طرف قرارداد چینی موافقت کند، فضا نوردی، سفر به مریخ و ... از دیگر برنامه های این شهربازی منحصر به فرد است.

وی هزینه احداث این شهربازی را بالغ بر 50 میلیارد تومان دانست و گفت: زمین از شهرداری اصفهان خواهد بود و شرکت سامان گستر سرمایه گذار مالی است و همچنین تکنولوژی این شهربازی از کشور چین و از شرکتی به نام هایتک وارد کشور خواهد شد.

وی در خصوص این شرکت چینی گفت: این شرکت 40 درصد از هزینه سرمایه گذاری را دریافت می کند و برای 60 درصد باقی مانده به مدت 10 سال از 28 درصد از درآمد این شهربازی استفاده خواهد کرد.

حسام نژاد خاطر نشان کرد: این پروژه طی دو ماه آینده آغاز خواهد شد و پیش بینی می شود 26 ماه زمان احداث این شهربازی باشد.