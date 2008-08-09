توسعه آموزش عالی با تأکید بر نیازهای منطقه و مأموریت دانشگاهها

دکتر عباس صاحبقدم لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گزارش ارائه شده توسط معاونت آموزشی در نشست روسای دانشگاهها به الزامات سیاست گسترش آموزش عالی افزود: گسترش آموزش عالی طی سالهای اخیر روند خوبی داشته است اما هم اکنون باید در کنار رشد کمی، کنترل کیفی را نیز درنظر گرفت.

وی به برنامه های وزارت علوم برای بررسی و رسیدن به رشد کیفی آموزش عالی اشاره کرد و گفت: رشد کیفی آموزش عالی آغاز شده و از این پس با جدیت بیشتری با تأکید بر آمایش سرزمین، ایجاد رشته های بین رشته ای، رشته های مورد نیاز و کاربردی صورت می گیرد.

معاون آموزشی وزارت علوم اظهار داشت: در بحث کیفی سازی توسعه آموزش عالی به توانمندیهای استانی، مزایای نسبی هر منطقه، مأموریتها و رسالتهای دانشگاههای مختلف تأکید و توسعه کمی با توجه به این موارد در نظر گرفته می شود.

به گزارش مهر، نشست روسای دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از روز گذشته در مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب وابسته به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی آغاز شده است و امروز پایان می یابد.