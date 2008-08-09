کاربخش درباره فیلم جدید خود به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه "چینوت" را به همراه تمنا رستگار نوشتهام که کاری اسطورهای با درونمایه طنز است. فیلم داستان چند خواهر و برادر را به تصویر میکشد که در بحرانی خانوادگی با یک تابوت باستانی مواجه میشوند و تصور میکنند داخل آن گنج است، اما جنازه درون تابوت زنده میشود و با آنها ارتباط برقرار میکند.
وی درباره زمان ساخت فیلم افزود: "چینوت" نام موقت پروژه است و به زودی عنوان آن به "ریسک" تغیر میکند. پیشتولید فیلم به زودی شروع میشود و طبق برنامه بعد از ماه رمضان آن را در تهران کلید خواهیم زد. قصد دارم از حضور بازیگرانی استفاده کنم که کار طنز میکنند.
"دیار عاشقان"، "عروس حلبچه"، "پرواز از اردوگاه" و... از جمله کارهای قبلی کاربخش در سینماست. وی آخرین بار سال 1376 روی صندلی کارگردانی "ترور" نشست و اکنون پس از 10 سال دوری از ایران به کشور بازگشته و قصد ساخت فیلمی جدید را دارد.
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