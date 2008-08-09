رئیس جمهور موریتانی همچنان در بازداشت می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ژنرال "محمد ولد عبدالعزیز" با اعلام این مطلب در مصاحبه تلفنی با روزنامه الشرق الاوسط در ادامه گفت: ما رئیس جمهور بازداشت شده را بنا بر دلایل امنیتی آزاد نمی کنیم. ما در حال تلاش برای برقراری آرامش در کشور هستیم.

رهبر کودتاچیان موریتانی در ادامه درباره وضعیت "سیدی ولد شیخ عبداللهی" که روز چهارشنبه 16 آبان بازداشت شده گفت : عبداللهی در شرایط خوبی نگهداری می شود و بعد از برقراری امنیت در کشور، شورای عالی کشوری درباره سرنوشت او تصمیم گیری می کند. رئیس جمهور سابق سلامت و در شرایط خوبی است و هیچ مشکلی ندارد.

یادآور می شود، رئیس جمهوری و نخست وزیر موریتانی که در یک انتخابات دموکراتیک انتخاب شده اند، روز چهارشنبه در جریان یک کودتای نظامی بدون خونریزی بازداشت شدند.

ژنرال محمد ولد عبدالعزیز رئیس گارد ریاست جمهوری رهبری این کودتا را برعهده دارد.