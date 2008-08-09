دفتر اتحادیه انجمنهای اسلامی خراسان جنوبی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان کشور ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: دفتر اتحادیه انجمنهای اسلامی خراسان جنوبی با زیر بنای 930 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 75 میلیون تومان احداث شده که 30 میلیون تومان را استانداری خراسان جنوبی و بقیه این اعتبار را دفتر مرکزی انجمنهای اسلامی کشور تامین کرده است.

محمدتقی فخریان با بیان اینکه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان از سال 58 آغاز به کار کرده است، افزود : در حال حاضر 270 شهر در کشور از این اتحادیه برخوردارند.

وی با بیان اینکه 12 هزار و 500 دفتر انجمن در دبیرستانهای کشور فعال هستند، تصریح کرد: در حال حاضر این انجمن ها 412 هزار نفر عضو دارد که 62 هزار و 500 نفر اعضای اصلی مدیریت هستند.

فخریان با اشاره به برگزاری 300 هم اندیشی در سال گذشته در 270 شهرستان بیان داشت: امسال نیز سه هم اندیشی متمرکز با عناوین آینده و دانش آموز، آینده و انتظار و آینده و حدت در مناطق سه گانه کشوری شامل استانهای آذربایجان شرقی، یزد و اصفهان در بهمن ماه جاری برگزار می شود.

فخریان با بیان اینکه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزی به هیچ گروه و حزبی وابستگی ندارد، افزود: این اتحادیه بر حضور آگاهانه و حداکثری دانش آموزان در انتخابات به ایفای نقش می پردازند.

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان کشور اعتبار سال جاری اتحادیه را بالغ بر سه میلیارد و 200 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: این مبلغ در ارائه محصولات و برنامه های فرهنگی و اردوهای دانش آموزی توزیع می شود.