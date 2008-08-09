موسسات خیریه استان زنجان نیازمند تقویت هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فردین بلوچی بعد از ظهر امروز در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود با خبرنگاران بعد از انتصاب به عنوان سرپرست بهزیستی استان زنجان، در محل این سازمان با عنوان این که نگاه بهزیستی به مددجویان نگاه با تکریم و اکرام است اظهار داشت : سازمان بهزیستی بر اساس نگاه مردمی شکل گرفته و اساس و پایه بهزیستی مردم هستند و برای رسیدن به اهدافی که در استراتژی خود یک اصل مهم ست.

وی ادامه داد: باید مدجویان و جامعه هدف را به مردم نشان دهیم که سازمان نیازمند همیاری و همدلی مردمی است و بر اساس شاخصهایی توانمندییهای جامعه هدف را نشان و شعا ر بهزیستی را اینگونه بیان کنیم که معلولیت محدودیت نیست بلکه هنوز اول راه است که برای فرهنگ سازی، اشتغال، توانمند سازی و دیگر زمینه ها برنامه هایی در نظر گرفته شده است.

سرپرست بهزیستی استان زنجان گفت: توانمند‌سازی جامعه هدف و مدد‌جویان از جمله برنامه‌هایی است که سازمان بهزیستی استان زنجان در برنامه‌های خود قرار داده است.

بلوچی با عنوان اینکه نگاه سازمان به جامعه هدف همراه با تکریم است نه استفاده ابزاری افزود: جامعه هدف بهزیستی دارای توانمندی‌های بسیار زیادی هستند که فقط به آنها فرصت ارائه توانمندی‌ها داده نشده است.

وی با اشاره به اینکه در جامعه هدف بهزیستی، نخبگان، نویسندگان و افراد توانمند و مبتکر هستند، یادآورشد: جامعه هدف را باید با انجام برنامه‌ریزی‌های مختلف به سمت توانمند‌سازی سوق داد تا از مستمری گرفتن یا چتر حمایت بهزیستی خارج شوند.

سرپرست بهزیستی استان زنجان با اشاره به اینکه اشتغالزایی از برنامه‌هایی مهمی است که در جهت توانمند‌سازی انجام می‌شود افزود: در بحث اشتغال جامعه هدف و مدد‌جویان باید دستگاه‌های اجرای با سازمان بهزینسی همکاری‌های لازم را داشته باشند.



بلوچی حوزه توان بخشی را یک سازمان تخصصی حمایتی عنوان کرد و افزود: در عین حال کار هایتخصصی برای جامعه هدف انجام می شود که با تعاملات مدیران استانی تعداد مستمری بگیران را در جامعه افزایش دهیم و میزان خدمات را در این حوزه افزایش دهیم با برنامه ریزی هایی که نیرو های دلسوز استانی انجام می دهند.

وی در ادامه واگذاری امور به مردم را از آیتمهای مهم سازمان بیان کرد و گفت: واگذاری مراکز دولتی به افرادی که صلاحیت و شاخصه های مهم کار های تخصصی را دارند و می توانند در این عرصه خیرین کارا باشند و حجت را بر مردم تمام کنند.

بلوچی نگاه فرهنگی و هنری به مدد جویان که توانمندی لازم را در این عرصه ها که می توانند درخشش داشته باشند را از آیتمهای مهم بهزیستی در استان دانست و این درخشش را نیازمند اطلاع رسانی رسانه ها و مطبوعات عنوان کرد.

سرپرست بهزیستی استان زنجان تصریح کرد: برای سالمندان نیز برنامه هایی در نظر گرفته شده است که در حوزه اجتماعی جامعه هدف زیاد است و ما باید به دنبال این باشیم برای حوزه های اجتماعی مراکزی را معرفی کنیم.

بلوچی با اشاره به اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور به بخش خصوصی و مردم ادامه داد: خوشبختانه سازمان بهزیستی توانسته در اجرای این برنامه کارهای زیادی انجام دهد.



وی با عنوان اینکه سازمان بهزیستی بر پایه کمک مردم برپا شده است، اظهار داشت: جلب و جذب حمایت‌های مردم چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ دادن برنامه‌ها و طرح‌ها و ایده‌های نو در راستای اجرای برنامه‌های سازمان از جمله برنامه‌هایی است که سازمان بهزیستی در اجرای آن تلاش فراوانی دارد.