تکمیل و تجهیز کتابخانه های عمومی استان بوشهر باید تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، شفقت بعد از ظهر امروز در نشست با مسئولان کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر با اشاره به ‌افتتاح پنج کتابخانه در استان بوشهر در هفته دولت امسال افزود: باید مشکلات تاسیساتی از جمله ‌آب و برق و سایر موارد دیگر این کتابخانه ‌ها حل و تا هفته دولت تحویل شود.

وی بر ضرورت ایجاد انگیزه مطالعه در جوانان با اجرای طرحهای تحقیقاتی مفید تاکید کرد و اظهار داشت: معلمین، اساتید، علما، روحانیون و ائمه جمعه مشوق مردم به ویژه جوانان به امر کتابخوانی باشند.

استاندار بوشهر گفت: با توجه به حجم بدهی شهرداری‌ های این استان به کتابخانه ‌های عمومی، شهرداران موظفند در مدت دو سال نسبت به پرداخت این بدهی ها به صورت اقساط اقدام کنند.

شفقت با اشاره به اینکه این اقدام مشروط به این ‌است که کتابخانه‌های عمومی نیز برنامه هدفمندی برای بهبود وضعیت امر کتابخوانی در این استان داشته باشند، بیان داشت: باید در نشستهای شورای شهر و شهرداریها این تذکر داده شود که فعالیت فرهنگی یکی از وظایف این دو نهاد است و باید به این امر توجه شود.

شفقت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نبود کتابخانه مرکزی در استان بوشهر اظهار داشت: باید نامه ‌ای به ‌دولت و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص اصلاح مصوبه هیئت دولت مربوط به تکمیل کتابخانه مرکزی این استان نوشته و این مصوبه به احداث کتابخانه مرکزی در استان بوشهر تصحیح شود.

وی بیان کرد: بعد از اصلاح مصوبه، معاون عمرانی استانداری، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، شهردار، فرماندار، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر با بررسی‌های لازم اقدام به مکان یابی برای احداث کتابخانه مرکزی در این استان کنند.

معاون برنامه ‌ریزی استانداری بوشهر نیز گفت: طی سه سال گذشته 27 ‬میلیارد تومان در بخش فرهنگ و هنر در استان بوشهر توزیع اعتبار شده که از این میزان سه میلیارد و 700 میلیون تومان به کتابخانه ‌های عمومی اختصاص یافته است.

رسول زارعی افزود: اعتبارات تخصیصی نسبت به دیگر استانهای کشور بیسار بیشر است.

مدیرکتابخانه‌های عمومی استان بوشهر نیز در خصوص بدهی شهرداریهای استان بوشهر در خصوص نیم درصد گفت: کل مطالبات کتابخانه‌ های عمومی این استان از سهم نیم درصد از شهرداریها هفت میلیارد ریال است که تا سال ‪ ۸۶‬ تنها ‪۵۰۰‬ میلیون ریال از این مبلغ پرداخت شده است.

علیرضا خوش طینت گفت: وصول مطالبان این اداره کل از شهرداریها موجب رفع بسیاری از مشکلات کتابخانه های عمومی استان خواهد شد.

وی اظهار داشت: جذب جوانان به کتابخوانی منوط به ایجاد زیرساختها از جمله فضای فیزیکی کتابخانه ‌ها، تجهیزات، تعداد و تنوع کتابها، نیروی انسانی متخصص و ایجاد کتابخانه‌های دیجیتالی است.

خوش طینت یادآور شد: اکنون بیشتر سالنهای کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر به قرائت خانه تبدیل شده که دانش آموزان و دانشجویان در فصل امتحانات در این اماکن حضور می‌یابد و بر اساس بررسیها از هر ‪ ۱۲‬نفر تنها یک نفر آن هم به صورت جزیی از مخزن کتاب کتابخانه‌ ها استفاده می‌کند.