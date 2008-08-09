آستان قدس رضوی مرکز ادبیات دینی و آیینی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمید سبزواری شاعر توانای معاصر ظهر امروز در جمع خبرنگاران در خصوص تأثیر آستان قدس رضوی بر ادبیات دینی و آیینی افزود: به طور کلی در ایران دو شهر قم و مشهد از تقدس و امور معنوی سرشار است که اوجی از ادبیات و فرهنگ شعر فارسی و آئینی هم در همین شهرها به چشم می‌خورد.

وی با تأکید بر اینکه خراسان در شعر آئینی حرف اول را در کشور می‌زند، اظهار داشت: اشعاری که شعرای خراسانی سروده‌ اند با توجه به غنای فکری و معنوی در طول تاریخ ما همواره برجسته و الگو بوده و من این موضوع را گوشه ‌ای از برکات حضور امام هشتم، حضرت رضا(علیه‌السلام) در این سرزمین می‌دانم.

سبزواری با اشاره به نقش بسیار مؤثر آستان قدس رضوی در ادبیات آئینی و دینی کشور، تصریح کرد: در مجموعه آستان قدس رضوی به برکت وجود حضرت رضا(ع)، یک مرکز دینی بسیار فعال به وجود آمده که اهل دل را از همه جا به سوی خود می‌کشد و خوشبختانه با برنامه‌های مستمری که آستان قدس در حوزه ادبیات آئینی دارد، همواره به عنوان قطب این حوزه از ادبیات کشور مطرح است.

وی خاطرنشان کرد: با تمام کم ‌لطفی‌ها و کم‌ توجهی‌ها به حوزه فرهنگی باز هم می‌بینیم سازمانها و نهادهای مردمی چون آستان قدس رضوی با برپایی محافل ادبی و فرهنگی به خوبی جوانان را به سوی فرهنگ و ادب اسلامی رهنمون می‌ سازند.

این شاعر توانمند با بیان اهمیت نقش فرهنگ در جامعه امروز ما، بیان داشت: در حال حاضر دشمنان ایران اسلامی، نقطه هدفشان را هجمه بر فرهنگ و اعتقادات قرار داده ‌اند و در چنین وضعیتی تنها راه مقابله تقویت پایه‌ های فرهنگی و دینی کشور با توجه ویژه به نسل جوان است.

وی افزود: جهان غرب برپایی محافل ادبی، فرهنگی و دینی را در ابعاد مختلف در جمهوری اسلامی ایران می‌بیند و با تمام تلاشی که علیه فرهنگ و دین ما می‌کند حقیقتاً تمامی برنامه‌ها و نقشه‌های خود را خنثی شده می‌یابد و این از برکات حضور فرهنگی و دینی مردم در تمامی صحنه‌هاست.