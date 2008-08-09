معلول 90 درصد قطع نخایی پس از عبور از هفت استان به زنجان بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، غلامرضا صالحی ظهر امروز با استقبال کارکنان بهزیستی و خبرنگاران پس از طی مسافت طولانی در هفت استان طی 13روز وارد شهر زنجان شد.

این معلول زنجانی استانهای زنجان، آذربایجان‌ غربی، شرقی، اردبیل، سنندج، کرمانشاه و کردستان را طی کرد.

غلامرضا صالحی هدف از کار خود و طی این مسافت را نشان دادن توانمندیهای معلولان و جانبازان عنوان کرد و گفت: من این برنامه را با شعار معلولیت، محدودیت نیست انجام دادم و خواستم اعلام کنم که یک فرد با 10 درصد سلامتی می‌تواند کارهایی انجام دهد که یک فرد سالم توان انجام آن را ندارد.

صالحی افزود: من قصد دارم در آینده نزدیک از زنجان به طرف مرقد امام خمینی (ره) حرکت و بعد از برداشتن یک پرچم از آن مرقد مطهر با گذشتن از استانهای شمالی کشور به خراسان رضوی رفته و پرچم را به حرم مطهر امام رضا(ع) تحویل و یک پرچم از آن حرم به مرقد امام خمینی(ره) باز گردانم.