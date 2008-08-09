ستاد حوادث غیرمترقبه در ماکو برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ماکو، استاندار آذربایجان غربی در این نشست با تقدیر از خدمات رسانی مناسب کلیه دستگاههای اجرایی به خصوص نیروهای امدادی افزود: انجام عملیاتی با این وسعت و سرعت نشان داد که نیروهای امدادی استان از آمادگی کافی برای مقابله با حوادث برخوردار هستند.

رحیم قربانی بروز این حادثه را زنگ هشداری برای وقوع چنین رویدادی هایی در استان دانست و بر آمادگی هرچه سریعتر کلیه دستگاههای اجرایی و امدادی تاکید کرد.

وی عملکرد دستگاههای اجرایی و امدادی را مناسب ارزیابی کرد و گفت: تلاش برای بازگشت شهر ماکو به حالت عادی در مدت کم نشان همدلی مسئولان اجرایی استان برشمرد.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری آذربایجان غربی یادآور شد: در اثر بروز سیل در شهرستان ماکو بیش از 90 درصد از محصولات زراعی و باغی شش روستای شهرستان ماکو از بین رفت.

تورج اکبرلویی افزود: بر اثر این سیل محصولات زراعی و باغی روستاهای باغچه جوق قلعه جوق، دانالوی کوچک، دیزج، بابور و هندور ‪ ۹۰‬درصد دچار آسیب شده و شبکه آب آشامیدنی دو روستا نیز تخریب شده است.

وی با بیان اینکه در اثر این حادثه آب آشامیدنی دو روستا نیز از بین رفته است، افزود: برای تامین آب آشامیدنی روستاهای یاد شده هم اکنون دو دستگاه تانکر آب به کار گرفته شده و شبکه‌های آب نیز در حال مرمت و نوسازی هستند.

قائم مقام ستاد حوادث غیر مترقبه استان نیز در این نشست از راه اندازی رادیو ستاد حوادث غیرمترقبه آذربایجان غربی در این شهرستان خبر داد و گفت: این اقدام برای اطلاع رسانی به موقع و ارائه آموزشهای لازم برای آسیب دیدگان و آمادگی لازم برای حوادث احتمالی آینده به صورت مقطعی راه‌اندازی شده است.

محمدباقر داریانی خاطرنشان کرد: این رادیو برنامه‌های خود را بر روی موج اف ام پخش می‌کند و صدای آن در تمام شهرستانهای ماکو و چالدران قابل دریافت است.

فرماندار ماکو نیز در این نشست گزارش کاملی از اقدامات صورت گرفته را ارائه کرد و گفت: هم اکنون عملیات پاکسازی و لایروبی معابر و خیابانهای مناطق آسیب دیده آغاز شده و تاکنون بخش زیادی از خیابانها و معابر اصلی شهر برای تردد آماده شده است.

صفر آثری افزود: همچنین اقدامات لازم برای برقراری جریان آب، برق و گاز شهروندان نیز آغاز شده و به زودی خدمات لازم شهری در اختیار ساکنین قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به خطرسقوط سنگها به واحدهای مسکونی اظهار داشت: تمام حادثه دیدگان سیل به مناطق امن انتقال یافته و مواد غذایی، پوشاک و لوازم ضروری زندگی آنان در حال توزیع است.

وی افزود: ‪ ۱۶۰‬امدادگر در حال توزیع اقلام مورد نیاز سیل زدگان هستند و ‪ ۸۰‬تخته چادر گروهی نیز در نقاط مختلف نصب شده است.

بر اثر بارش شدید باران و جریان سیل که عصر پنجشنبه در ماکو روی داد سه تن جان خود را از دست دادند و 80 نفر نیز زخمی شدند و همچنین ‪ ۳۰۰‬خانه مسکونی در بافت قدیمی شهر ماکو آسیب دید.