تعامل پلیس با خبرنگاران باعث امنیت فکری جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، سرهنگ دوم پاسدار ابوالقاسم باروح ظهر امروز در جلسه گرامیداشت خبرنگاران حوزه پلیس در سالن جلسات قرارگاه انتظامی این شهرستان افزود: درخواست ما از خبرنگاران این است که با اخبار خود فضا را برای خدمت پلیس و آرامش مردم فراهم کنند.

وی با اشاره به مساعدتهای خبرنگاران به نیروهای پلیس عنوان کرد: اگر از شما خبرنگاران کمک نگیریم و شما این بستر را فراهم نکنید، نمی توان در پیشگیری از جرایم موفق بود.

سرهنگ باروح اظهار داشت: در تمام مراحل خدمتی برقراری امنیت در جامعه، نقش مطبوعات سازنده است.

وی با بیان اینکه پلیس همواره مدافع حقوق خبرنگاران است تا آنها به رسالت خود راحت تر عمل کنند، بیان داشت: پلیس باید انتقاد پذیر بوده و پاسخگوی فعالیتهای خود باشد.

این مسئول خاطرنشان کرد: خبرنگاران پلهای ارتباطی بین پلیس و مردم و نخبگان جامعه و آیینه تمام نمای جمعه هستند.

وی یادآور شد: با ایجاد واحد مددکاری در کلانتری ها باعث کاهش ارسال پرونده ها به محاکم قضایی شده ایم.

در ادامه خبرنگاران حاضر در جلسه به ارائه دیدگاه ها و انتظارات خود از پلیس پرداختند.