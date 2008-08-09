  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۳۶

تعامل پلیس با خبرنگاران باعث امنیت فکری جامعه می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: فرماندهی انتظامی نیشابور گفت: تعامل پلیس با خبرنگاران می تواند جامعه سالم، صالح، بدون تنش و دارای امنیت فکری ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، سرهنگ دوم پاسدار ابوالقاسم باروح ظهر امروز در جلسه گرامیداشت خبرنگاران حوزه پلیس در سالن جلسات قرارگاه انتظامی این شهرستان افزود: درخواست ما از خبرنگاران این است که با اخبار خود فضا را برای خدمت پلیس و آرامش مردم فراهم کنند.

وی با اشاره به مساعدتهای خبرنگاران به نیروهای پلیس عنوان کرد: اگر از شما خبرنگاران کمک نگیریم و شما این بستر را فراهم نکنید، نمی توان در پیشگیری از جرایم موفق بود.

سرهنگ باروح اظهار داشت: در تمام مراحل خدمتی برقراری امنیت در جامعه، نقش مطبوعات سازنده است.

وی با بیان اینکه پلیس همواره مدافع حقوق خبرنگاران است تا آنها به رسالت خود راحت تر عمل کنند، بیان داشت: پلیس باید انتقاد پذیر بوده و پاسخگوی فعالیتهای خود باشد.

این مسئول خاطرنشان کرد: خبرنگاران پلهای ارتباطی بین پلیس و مردم و نخبگان جامعه و آیینه تمام نمای جمعه هستند.

وی یادآور شد: با ایجاد واحد مددکاری در کلانتری ها باعث کاهش ارسال پرونده ها به محاکم قضایی شده ایم.

در ادامه خبرنگاران حاضر در جلسه به ارائه دیدگاه ها و انتظارات خود از پلیس پرداختند.

کد مطلب 729829

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها