نمایشهای سیرک پهلوان خلیل عقاب در کرج از امشب آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، برنامه های اجرایی این سیرک از امشب آغاز شده و به مدت یک ماه در بوستان نبوت کرج برای علاقه مندان اجرا خواهد داشت.

این مجموعه سیرک با مدیریت پهلوان خلیل عقاب با همکاری گروهی از ایتالیا از پنج سال پیش تاکنون در شهرهای مختلف اقدام به اجرای برنامه کرده اند و برای اولین بار در کرج مستقر شده اند.

این سیرک از شهرداری، فرمانداری و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج مجوزهای لازم برای اجرای برنامه در کرج را دریافت کرده است.

برنامه های نمایشی این سیرک در دو سانس 7 تا 9 و 10 تا 11 هر شب اجرا می شود و بلیتهای این سیرک در قیمتهای هشت، 10، 15 و 20 هزار تومان به فروش می رسد که به ترتیب شامل سکو، صندلی و سکوی خانوادگی است.