کلنگ ساخت مجتمع مسکونی 666 واحدی آسمان آبی به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مدیرکل تعاون استان زنجان در آیین آغاز ساخت این واحدها با اشاره به اینکه اداره کل تعاون بر عملکرد و فعالیت تعاونیهای مسکن نظارت مستقیم دارد، گفت: دولت نهم به مقوله مسکن به ویژه مسکن اقشار کم درآمد نگاه ویژه‌ ای دارد.

محمد مهدی اعلایی افزود: با توجه به ذهنیت نامناسب بعضی از مردم در خصوص تعدادی از تعاونیهای مسکن ناموفق در استان عنوان کرد: امیدواریم این تعاونی از تعاونی‌های موفق باشد و در کوتاه ‌ترین زمان ممکن نسبت به انجام تعهدات خود عمل کند.

مدیر‌کل تعاون استان زنجان ادامه داد: طرح مجتمع آسمان آبی توسط تعاونی شاهد، جهاد نصر، فنی و حرفه ‌ای، سازمان بازرگانی، بنیاد مسکن، اداره کل خدمات درمانی، دیوان محاسبات و شرکت آب منطقه ‌ای در زمینی به مساحت 24 هزار و 600 متر مربع اجرا می‌شود.