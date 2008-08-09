۱۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۰۲

هفته فرهنگی ایران در اسپانیا برگزار می‌شود

رایزنی فرهنگی ایران در اسپانیا و شهرداری ویتوریا، هفته فرهنگی ایران را با عنوان «ایران دروازه شرق» در شهر ویتوریا برگزار می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مراسم افتتاحیه این هفته فرهنگی 25 مرداد با حضور رایزن فرهنگی ایران در اسپانیا، شهردار ویتوریا (در مرکز ایالت باسک) و دیگر مقامات دولتی این ایالت برگزار خواهد شد. این هفته فرهنگی تا 28 شهریور ادامه خواهد داشت.

شهرداری ویتوریا هر ساله به منظور آشنایی بیشتر مردم با کشورها و فرهنگ های مختلف اقدام به برگزاری برنامه هایی از این دست می کند که موضوع امسال این برنامه «فرهنگ و تمدن ایرانی» است و اهم برنامه های آن شامل برپایی نمایشگاه هایی از صنایع دستی و تصاویر تاریخی ایران از جمله نمایشگاهی از آثار گرافیکی رضا عابدی، برگزاری سخنرانی هایی درباره تاریخ تمدن و فرهنگ و ادبیات ایران، ایجاد کارگاه های آموزشی خط و نگارش فارسی، نمایش و نقد فیلم های ایرانی، برپایی جشنواره غذای ایرانی و... است.

