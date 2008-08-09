عاملان خوشه های صنعتی عضو کارگروهای تخصصی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد مهدی مروج الشریعه ظهر امروز در جلسه کمیته توسعه خوشه های صنعتی استان، افزود: از این پس به منظور صدور مجوز های صنعتی مرتبط با محصولات خوشه های صنعتی مصوب استان از نظرات عامل توسعه همان خوشه استفاده می شود.

وی گفت: به همین منظور لازم است تا مشکلات خوشه های صنعتی استان شناسایی، تهیه و توسط شرکت شهرکهای صنعتی ارائه شود.

مروج الشریعه افزود: پیشنهاد مشخص به جهت حمایت از خوشه های صنعتی، به منظور گنجاندن در برنامه پنجم توسعه توسط دستگاههای عضو تهیه و ارایه شود.

در ادامه این جلسه، معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: دستگاههای اجرایی مرتبط با خوشه های صنعتی یک نفر کارشناس را به عنوان رابط خوشه صنعتی به شرکت شهرک ها معرفی خواهند کرد.

مسعود مهدیزاده افزود: نیازهای آموزشی خوشه های صنعتی با کمک عامل توسعه در برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی دستگاههای مرتبط در اولویت قرار می گیرند.

وی در ادامه از ایجاد تسهیلات برای هیئتهای اعزامی به نمایشگاههای داخلی و خارجی خبر داد و افزود: در راستای توسعه و تقویت بازار صنایع کوچک، تسهیلات و یارانه لازم در خصوص هیئتهای اعزامی از سوی شرکت شهرکهای صنعتی، برای بازدید از نمایشگاه های داخلی و خارجی توسط سازمان بازرگانی پرداخت خواهد شد.