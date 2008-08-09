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۱۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۵۸

عاملان خوشه های صنعتی عضو کارگروهای تخصصی می شوند

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی واداری مالی استانداری خراسان رضوی، گفت: عاملان خوشه های صنعتی به عضویت کارگروهای تخصصی استان در می آیند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد مهدی مروج الشریعه ظهر امروز در جلسه کمیته توسعه خوشه های صنعتی استان، افزود: از این پس به منظور صدور مجوز های صنعتی مرتبط با محصولات خوشه های صنعتی مصوب استان از نظرات عامل توسعه همان خوشه استفاده می شود.

وی گفت: به همین منظور لازم است تا مشکلات خوشه های صنعتی استان شناسایی، تهیه و توسط شرکت شهرکهای صنعتی ارائه شود.

مروج الشریعه افزود: پیشنهاد مشخص به جهت حمایت از خوشه های صنعتی، به منظور گنجاندن در برنامه پنجم توسعه توسط دستگاههای عضو تهیه و ارایه شود.

در ادامه این جلسه، معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: دستگاههای اجرایی مرتبط با خوشه های صنعتی یک نفر کارشناس را به عنوان رابط خوشه صنعتی به شرکت شهرک ها معرفی خواهند کرد.

مسعود مهدیزاده افزود: نیازهای آموزشی خوشه های صنعتی با کمک عامل توسعه در برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی دستگاههای مرتبط در اولویت قرار می گیرند.

وی در ادامه از ایجاد تسهیلات برای هیئتهای اعزامی به نمایشگاههای داخلی و خارجی خبر داد و افزود: در راستای توسعه و تقویت بازار صنایع کوچک، تسهیلات و یارانه لازم در خصوص هیئتهای اعزامی از سوی شرکت شهرکهای صنعتی، برای بازدید از نمایشگاه های داخلی و خارجی توسط سازمان بازرگانی پرداخت خواهد شد.

کد مطلب 729845

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