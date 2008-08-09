چین خواستار پیشرفت در گفتگوهای شش جانبه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "هو جین تائو" امروز در دیدار با "لی میونگ باک" همتای کره جنوبی خود که به منظور شرکت در مراسم افتتاح المپیک در پکن به سر می برد، خاطر نشان کرد: "امیدواریم که همه طرفها در مذاکرات شش جانبه ارتباط و هماهنگی خود را افزایش دهند و گفتگوها را تا مرحله جدیدی پیش ببرند."

چین در گفتگوهای شش کشور آمریکا، کره شمالی، کره جنوبی، ژاپن، چین و روسیه نقش میزبان را ایفا می کند.

توافقها درباره برنامه هسته ای کره شمالی تا آنجا پیش رفته که در قبال خلع سلاح کامل این کشور، آمریکا امتیازاتی اقتصادی به پیونگ یانگ بدهد.