25 هزار نفر کرجی در تعاونی مسکن مهر ثبت نام کردند

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر 25 هزار نفر کرجی به صورت اینترنتی در تعاونی های مسکن مهر ثبت نام کرده اند و 20 هزار نفر از این افراد در قالب 41 تعاونی ساماندهی شده اند و اسامی آنان به تعاونی استان ارسال شده است.

وی افزود: مجموعه شهرستان کرج با وسعت دو هزار و 421 کیلومتر و با جمعیتی بیش از دو میلیون نفر در غرب استان تهران واقع شده است و ظرفیت آن را دارد تا به صورت تعاونی فرصت های جدیدی را برای شهروندان ایجاد کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: باید بخش تعاون شهرستان کرج به اندازه وسعت و جمعیت این منطقه ارتقا پیدا کند تا مشکلات این حوزه تا حد زیادی برطرف شود.

کولیوند یادآور شد: در برنامه چهارم باید 25 درصد فعالیت های اقتصادی کشور به در قالب تعاونی های کشور فعال شود و کرج بضاعت و توانایی پیشرفت و رسیدن به این هدف را دارد.