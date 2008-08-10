تعلیف دام با کدوی علوفه ای مورد آزمایش قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در این زمینه گفت: این طرح در دامداری های کوچک روستایی مورد آزمایش قرار گرفته زیرا معمولا 75 درصد تولیدات بخش دامپروری در واحدهای کوچک اتفاق می افتد.
مجید غلامی خاطرنشان کرد: تعلیف دامها با کدوی علوفه ای اثر بخشی فراوانی در تولید شیر وسایر محصولات دامی دارد.
وی بیان داشت: در تغذیه دام معمولا از اقلام غذایی مختلفی همچون سورگوم، تریتیکاله، شبدر برسیم استفاده می شود.
غلامی همچنین افزود: کدوی علوفه ای در زمینهای گیلان نتیجه خوبی می دهد و استفاده این گیاه در تغذیه دامها حرکت خوبی است.
این مقام مسئول در ادامه یادآور شد: تعلیف دامها با کدوی علوفه ای علاوه کاهش هزینه های تولیدات دامی دامداری های صنعتی در جهت توسعه و پایدار کردن تولیدات در بخش دامپروری استان گیلان بسیار موثر است.
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