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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۹:۱۶

تعلیف دام با کدوی علوفه ای مورد آزمایش قرار گرفت

رشت - خبرگزاری مهر: برای نخستین بار در استان گیلان، تعلیف دام با کدوی علوفه ای در دامداریهای صومعه سرا مورد آزمایش قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در این زمینه گفت: این طرح در دامداری های کوچک روستایی مورد آزمایش قرار گرفته زیرا معمولا 75 درصد تولیدات بخش دامپروری در واحدهای کوچک اتفاق می افتد.

مجید غلامی خاطرنشان کرد: تعلیف دامها با کدوی علوفه ای اثر بخشی فراوانی در تولید شیر وسایر محصولات دامی دارد.

وی بیان داشت: در تغذیه دام معمولا از اقلام غذایی مختلفی همچون سورگوم، تریتیکاله، شبدر برسیم استفاده می شود.

غلامی همچنین افزود: کدوی علوفه ای در زمینهای گیلان نتیجه خوبی می دهد و استفاده این گیاه در تغذیه دامها حرکت خوبی است.

این مقام مسئول در ادامه یادآور شد: تعلیف دامها با کدوی علوفه ای علاوه کاهش هزینه های تولیدات دامی دامداری های صنعتی در جهت توسعه و پایدار کردن تولیدات در بخش دامپروری استان گیلان بسیار موثر است.

کد مطلب 729862

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