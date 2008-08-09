واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جهرمی عصر امروز با حضور در هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ضمن بازدید از بخشهای مختلف نمایشگاه در جمع خبرنگاران گفت: من هرساله سعی می کنم با حضور در نمایشگاههای ساختمان از بخشهای مختلف آن دیدن کنم و با آخرین دستاوردها آشنا شوم.

وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: 30 درصد از کل صنایع کشور را کانی های غیر فلزی تشکیل می دهد که به طور مستقیم با صنعت ساختمان در ارتباط است.

جهرمی رونق صنایع ساختمانی کشور را منوط به افزایش ساخت و سازها اعلام کرد و افزود: اشتغال در کشور می تواند در کنار رونق فعالیتهای ساختمانی توسعه یابد.

وی ادامه داد: شرکتهای ساختمانی حاضر در نمایشگاه علاوه بر داشتن طرحهای توسعه ای درخواست حمایت دولت و بانکها از فعالیتهای بخش ساخت و ساز کشور را داشتند.

وزیر کار و امور اجتماعی از تلاش وزارتخانه متبوعش در کنار وزارت مسکن و شهر سازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنایع و معادن برای حمایت از صنایع ساختمان خبر داد.

جهرمی تاکید کرد: هر چقدر تولید ساختمان در کشور افزایش یابد ما شاهد رونق این صنعت نیز خواهیم بود و در کنار آن اشتغال بیشتری نیز حاصل می شود.

وی همچنین از انجام فعالیتهای ساختمانی ایران در کشورهای آفریقایی و آمریکایی خبر داد و بیان داشت: درهمین ارتباط نیزمسئولین برگزاری نمایشگاه و اتاق تعاون افزایش 20 درصدی حضور شرکتهای خارجی را در نمایشگاه سال جاری اعلام کردند.

وزیر کار و امور اجتماعی خاطر نشان کرد: حضور تولید کنندگان داخلی و خارجی نشان از نشاط و تلاش در بین تولید کنندگان صنعت ساختمان دارد و آمارها نیز نشانگر وضع خوب در صنعت ساختمان کشور است.

جهرمی به صدور 390 هزار پروانه ساخت در سال 83 اشاره کرد و گفت: این رقم در سال گذشته به 1 میلیون و 100 هزار پروانه ساخت در شهرها افزایش یافته است.

وی در خصوص رفع مشکلات نقدینگی شرکتهای ساختمانی افزود: سیستم بانکی می تواند با حمایت از تولید و تامین نقدینگی این بخش از تورم جلوگیری کند ولی متاسفانه به دلیل کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی ما هم اکنون با تورم مواجه هستیم.