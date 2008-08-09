افزایش 17.5 درصدی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی، همه مستمری های بازنشستگی ، از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان ( جمع مستمری پرداختی به بازماندگان) را که تا پایان سال 1386 برقرار شده اند، به میزان 17.5 درصد مستمری استحقاقی اسفند ماه افزایش داد.

براساس این مصوبه ، حقوق مستمری بگیرانی که مستمری آنها بدون لحاظ ترمیم موضوع ماده (111) قانون تامین اجتماعی طی سنوات قبل از سال 1386 برقرار شده است، علاوه بر این افزایش به ازا هر سال کامل دریافت مستمری، معادل چهاردهم (4/. درصد حداقل مستمری سال 1387، پرداخت می شود.

بر اساس ماده 11 قانون تامین اجتماعی، میزان مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری پرداختی به بازماندگان مشمول این قانون، در هر سال نباید از حداقل مزد کارگر عادی در آن سال کمتر باشد.

بدین ترتیب، مستمری بگیرانی که طی سالهای گذشته حقوق آنان بر اساس ماده (111) قانون تامین اجتماعی ترمیم نشده بوده است، بر اساس مصوبه جدید دولت به ازای هر سال دریافت مستمری از افزایش چهاردهم درصد حداقل مستمری سال 1387 برخوردار می شوند.

همچنین جهت رعایت اصل دوران بیمه پردازی و حمایت از مستمری بگیران سالمند و پرسابقه، به مستمری بگیرانی که مازاد بر 25 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته و مستمری آنها قبل از سال 1386 برقرار شده است، علاوه بر افزایش های تعیین شده، به نسبت هر سال مازاد بر 5 سال معادل چهار دهم درصد حداقل مستمری سال 1387 پرداخت می شود.

در همین راستا، این افزایش های چهار دهم درصدی در مجموع نباید از مبلغ یک میلیون ریال بیشتر شود.

این مصوبه در تاریخ 1387.5.19 از سوی پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.