اعتراض نمایندگان مجلس به خالق مجموعه تاریخی؛ ترش و شیرین فرهنگ و هنر

به گزارش خبرنگار مهر، کارگردان مجموعه "یوسف پیامبر" پس از انتقادها به این کار معتقد است تنها کارشناسان مذهبی می‌توانند درباره مباحث محتوایی مجموعه نظر بدهند و منتقدان سینمایی صلاحیت لازم را در این خصوص ندارند. وی گفت : تا کنون مردم و کارشناسان نظر مثبت نسبت به مجموعه داشته‌اند و ایرادهایی هم که گرفته می‌شود از سوی منتقدان سینمایی است. نکته جالب اینکه مهمترین انتقادها از سوی آیت‌الله جعفر سبحانی از استادان حوزه علمیه قم و همچنین حسین رحیم‌زاده مدیر گروه معارف شبکه یک عنوان شده که منتقد سینما نیستند! همچنین در خبرها آمده 13 نفر از نمایندگان مجلس در تذکری به وزیر ارشاد خواستار رسیدگی به اعتراض نمایندگان اهل سنت به مصاحبه اخیر فرج‌الله سلحشور با یکی از روزنامه‌ها شدند.



کارگردان و مجموعه‌اش در معرض انتقاد و اعتراض * محمد درمنش در اعتراض به توقیف فیلم سینمایی "ماه‌وش" با نوشتن نامه‌ای به مدیر کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه‌ای معاونت سینمایی وزارت ارشاد از سمت خود در شورای صدور پروانه ساخت و نمایش آثار ویدئویی استعفا کرد. در بخشی از نامه استعفاء وی آمده است : از آنجا که توقیف "ماه‌وش" را سلب آزادی و اندیشه فیلمساز ایرانی مسلمان می‌دانم و یقین دارم در این اثر هیچ شائبه غیراخلاقی، غیرقانونی و غیرشرعی وجود ندارد بنا دارم از تمام امکان موجود سود جسته و ابتدا با چند نامه فضای منجمد و خشک فعلی مسلط بر سینما را تحلیل کنم و در ادامه تلاشی باشم در کنار آنان که در سینما بیش از هر چیز به کرامت انسانی می‌اندیشند. * تهیه‌کننده فیلم سینمایی "ملک سلیمان" از تعطیلی این پروژه بزرگ و تاریخی به دلیل مشکلات مالی خبر داد. وی گفت: متأسفانه به دلیل تامین نشدن مالی این پروژه سینمایی در آستانه تعطیلی است. دوستان از وزارت ارشاد چندی پیش از مراحل ساخت فیلم بازدید کردند، اما تمام حمایت‌های آنها معنوی است. این فیلم برای ادامه کار نیاز به حمایت مالی دارد. * محمدعلی باشه‌آهنگر که "فرزند خاک"‌را بر اکران سینماها دارد، از ساخت پروژه جدید خود "بیداری رویاها" انصراف داد. وی گفت: با توجه به اینکه سه ماه پیش درخواست پروانه ساخت دادم و هنوز اتفاقی نیفتاده، از کارگردانی پروژه انصراف می‌دهم. هیچکدام از تقاضاکنندگان این فیلم مشکلی ندارند و فکر می‌کنم مسائلی وجود دارد که این پروانه صادر نمی‌شود.وی ادامه داد: به این دلیل که نیمی از سال را از دست داده‌ایم،‌ ارجحیت را به پروژه دیگر می‌دهم. پس از جعفر پناهی که به دلیل طولانی شدن روند صدور مجوز ساخت از کارگردانی پروژه "بازگشت" انصراف داد، این دومین اتفاق مشابه در ماههای اخیر است که روند کند صدور مجوز ساخت را زیر سئوال می‌برد. * محمد نوریزاد که فیلم "پرچم‌های قلعه کاوه" را بر اکران سینماها دارد، از شرایط ساخت این فیلم انتقاد کرد و گفت: متأسفانه برخی دوستان به ما اجازه ندادند فیلم را کامل بسازیم و این کامل نبودن رنج بزرگ من است. اگر فیلم کامل ساخته می‌شد به بسیاری از ابهام‌ها درباره فیلم پاسخ داده می‌شد. ولی مجبور شدیم بخش‌هایی از فیلم را حذف کنیم.

* کمال تبریزی که "همیشه پای یک زن در میان است" را بر اکران دارد، بر ارائه ساختاری تازه در فیلم و نبود روند مشخص در کارنامه‌ خود صحه گذاشت و درباره بازتاب فیلم بین منتقدان گفت: آنها که نگاه مدرن و روشنفکر دارند ممکن است اینگونه تعبیر کنند که فیلم عامیانه و برای توده مردم است. اگر فیلم با فیلمنامه اولیه ساخته می‌شد، بیشتر نظر منتقدان را جلب می‌کرد.





"ماه‌وش"؛ یک فیلم ناکام

* علیرضا امینی سینمای فرهنگی در حال مچاله شدن دانست و گفت: در این سال‌ها هر چه در این زمینه حرف زدیم، فایده نداشته و اگر حرفی نزنیم بهتر است. اعتراض‌های سینماگران به وضعیت اکران مشخص می‌کند سینمای ایران چه وضعیتی دارد. در واقع وضعیت سینمای فرهنگی در ایران به گونه‌ای پیش می‌رود که فیلمسازان مستقل را به سوی تولید آثار تجاری سوق می‌دهد.امینی که چند روز بعد تندی اظهار نظر خود را تعدیل کرد از ساخت یک فیلم کمدی با عنوان "همان روز"‌ خبر داد. فیلمسازی که به نظر می‌آید با مشکلات ایجاد شده برای تولید پروژه سینمایی "هفت دقیقه تا پائیز" جایی مناسبتر از تلویزیون نیافته است. امینی در ساخته‌های خود که هیچکدام اکران گسترده نداشته، تا به حال کمدی را تجربه نکرده است.

* سیروس تسلیمی پخش‌کننده "دیوار" معتقد است اگر هر فیلم پرفروش دیگر هم در این شرایط اکران می‌شد، شکست می‌خورد. وی گفت: گرچه استقبال از "دیوار" با توجه به تبلیغات محدود آن مناسب بوده، ولی شرایط فعلی به گونه‌ای است که اگر فیلم موفق "زیر پوست شهر"‌ هم اکران می‌شد، قطعاً از نظر فروش شکست می‌خورد.

* مجتبی راعی با انتقاد از اکران نشدن فیلم "سفر به هیدالو" پس از دو سال گفت: نمی‌گویم این فیلم برای همیشه در این وضعیت می‌ماند ولی دیگر وجود خارجی ندارد. راعی در این مدت بارها از اکران نشدن این فیلم که از حاشیه‌های ایجاد شده برای بازیگر خود لطمه دید، انتقاد کرد که نتیجه‌ای در پی نداشت.

* هفته گذشته نمایش ناگهانی فیلم دفاع مقدسی "مثل یک قصه" خسرو سینایی از شبکه تلویزیونی قرآن باعث شگفتی شد. سعید سعدی تهیه‌کننده فیلم درباره دلایل این کار گفت: با توجه به اینکه پروانه نمایش فیلم صادر شده بود، متأسفانه هیچ سینمایی حاضر به اکران آن نشد و مجبور شدیم برای بازگشت بخشی از سرمایه فیلم را به تلویزیون بفروشیم.

* طرح ایجاد یک شبکه ویژه مستند در تلویزیون که پس از آخرین گفتگوی دکتر مرتضی میرباقری معاون سیما قوت گرفت، از نگاه مستندسازان مورد توجهی خاص قرار گرفته است. فرهاد ورهرام، مجتبی راعی و حمیدرضا مجتهدی از جمله فیملسازانی هستند که تأسیس این شبکه را مثبت و مفید ارزیابی کرده و خواستار بیرون آمدن این گونه سینمایی از حاشیه به متن شده‌اند.

* مجموعه تلویزیونی "سه در چهار" مجید صالحی به طور ناگهانی امشب به پایان می‌رسد. پس از غیبت محمد کاسبی در قسمت‌های اخیر که جوابی منطقی هم در طول کار به آن داده نشده به نظر می‌آید حرفهای در گوشی درباره جرح و تعدیل این مجموعه چندان هم بیراه نبوده است.

* شورای شعر وزارت ارشاد انتقاد دیرهنگام خود را به ترانه برنامه "مثلث شیشه‌ای" وارد کرد. حسین اسرافیلی عضو این شورا گفت : ترانه تیتراژ "مثلث شیشه‌ای" که شعرش را خود رشیدپور مجری برنامه گفته هیچ معنا و مفهومی ندارد و بعد از چند هفته که اجرا شد به شورای شعر رفت و آنها گفتند حالا که این مدت پخش شده و مجوز نداشته ما چه اعمال نظری بکنیم!

* لغو مجوز گروه مسلمان موسیقی دبو دقایقی پیش از نخستین اجرا در تهران هفته گذشته حاشیه‌سازی کرد. در حالی که سه نفر از اعضاء گروه برای معرفی و اجرای قطعه‌هایی از کارهای خود میهمان برنامه تلویزیونی "کولاک" بودند و مردم بلیت به دست مقابل تالار وحدت منتظر آغاز کنسرت، طبق دستور مدیر کل دفتر موسیقی برگزاری کنسرت و مجوز کان لم یکن تلقی شد.چند روز بعد روابط عمومی این گروه از شکایت دبو به دیوان عدالت اداری پس از لغو کنسرت خبر داد. محمدسعید شهیدی پس از انتشار دلایل مدیر کل دفتر موسیقی ارشاد برای لغو کنسرت گفت: ما با نامه وزارت ارشاد برای 16 نوازنده گروه ویزای ایران گرفتیم و اصلاً امکان تغییر افراد وجود نداشته است. این گروه یک شب هم برنامه اجرا نکرد که بگوییم چیزی عوض شده یا نه.

* دکتر حسن خجسته معاون صدا سازمان صدا و سیما در اولین جلسه کاری با مدیران رادیو معارف با تأکید بر بازنگری در برنامه‌های این شبکه خواستار تولید برنامه‌های فاخر در حوزه زنان و موسیقی شد تا به انبوده شبهات موجود در این دو حوزه نقادانه پاسخ داده شود.