۱۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۸:۰۹

سازمان هواشناسی خبر داد:

کاهش بارندگی در سواحل شمالی کشور

سازمان هواشناسی از کاهش شدت بارندگی در سواحل شمالی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نقشه های پیش یابی بیانگر امواج تراز میانی جو از نوار شمالی کشور طی دو روز آینده است که موجب رگبار و رعد و برق پراکنده در نواحی شمالی استانهای آذربایجان شرقی و غربی و همچنین وزش باد خواهد شد.

بر همین اساس، امروز با نفوذ بیشتر پرفشار بر روی سواحل شمالی ، بارش در استانهای واقع در حاشیه دریای خزر و استان اردبیل تشدید خواهد شد که در استانهای گیلان و مازندران آبگرفتگی معابر دور از انتظار نیست اما از روز یکشنبه از شدت بارندگی در سواحل شمالی کشور به طور قابل ملاحظه ای کاسته خواهد شد.

بر اساس گزارش هواشناسی، در شمال سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی طی دو روز آینده وزش باد شدید و توفان شن و خاک پیش بینی می شود.

