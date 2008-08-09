یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور با کمبود نیروی انسانی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، سردار عباسعلی روحی عصر شنبه در نشستی در رشت افزود: هم اکنون افزون بر ‪ ۲۰‬هزار نقطه آثار ثبت شده تاریخی در کشور وجود دارد این در حالی است که این یگان دارای چهار هزار نیروی انسانی است.

وی گفت: پذیرش نیروی انسانی، آموزش مدرن، تجهیز یگان و هماهنگی با ارگانها و سازمان‌های دولتی به ویژه نیروی انتظامی از اهداف و برنامه ‌های این یگان است.

روحی همچنین در رابطه با کمبود اعتبارات یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور بیان داشت: روسای سازمان میراث فرهنگی به نوعی از محل پنج درصد اعتبارات عمرانی که باید به حوزه گردشگری اختصاص یابد در این زمینه استفاده کنند.

وی یادآور شد: برای رفع مشکل کمبود اعتبارات تمام تلاش بر این است تا کمبودهای اعتباری به نوعی با پیگیریهای به عمل آمده، برطرف شود.

حدود ‪ ۳۰۰‬پایگاه یگان حفاظت میراث فرهنگی در کشور وجود دارد.