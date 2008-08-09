یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور با کمبود نیروی انسانی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، سردار عباسعلی روحی عصر شنبه در نشستی در رشت افزود: هم اکنون افزون بر ۲۰هزار نقطه آثار ثبت شده تاریخی در کشور وجود دارد این در حالی است که این یگان دارای چهار هزار نیروی انسانی است.
وی گفت: پذیرش نیروی انسانی، آموزش مدرن، تجهیز یگان و هماهنگی با ارگانها و سازمانهای دولتی به ویژه نیروی انتظامی از اهداف و برنامه های این یگان است.
روحی همچنین در رابطه با کمبود اعتبارات یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور بیان داشت: روسای سازمان میراث فرهنگی به نوعی از محل پنج درصد اعتبارات عمرانی که باید به حوزه گردشگری اختصاص یابد در این زمینه استفاده کنند.
وی یادآور شد: برای رفع مشکل کمبود اعتبارات تمام تلاش بر این است تا کمبودهای اعتباری به نوعی با پیگیریهای به عمل آمده، برطرف شود.
حدود ۳۰۰پایگاه یگان حفاظت میراث فرهنگی در کشور وجود دارد.
نظر شما