با اصلاح طلبان ائتلاف نمی کنیم /حمایت ازکاندیدای مورداجماع اصولگرایان

محمد نبی حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج گفت : ما اصلاح طلبان را به دو گروه عمده تقسیم می کنیم، یکی کسانی که با مبانی جمهوری اسلامی سرسازگاری ندارند و از تریبون مجلس علیه اصول صحبت کردند و ائتلاف با این گروه هرگز اتفاق نخواهد افتاد.

وی ادامه داد : اما در بین دوم خردادیها گروههایی هستند که مبانی جمهوری اسلامی را قبول دارند، اما پیش بینی ما این است که با دسته دوم هم به توافق نمی رسیم.

وی بیان کرد : گروههای دوم خردادی حق دارند که برای ریاست جمهوری نامزد انتخاب کنند و ما از اینکه رقبای ما به صورت جدی وارد انتخابات شوند استقبال می کنیم.

حبیبی اظهار داشت : در انتخابات آینده از کسی حمایت می کنیم که جمع اصولگرایان به آن برسند.

وی بیان داشت : این احتمال را که اصولگرایان به احمدی نژاد نرسند را خیلی قوی نمی بینم اما سیاست ما در انتخابات ریاست جمهوری این است که موضوع را به نتیجه عقل جمعی اصولگرایان واگذار کنیم و اگر به نتیجه نرسیدند آن موقع تصمیم می گیریم.

وی همچنین تصریح کرد : ما دولت نهم و آقای احمدی نژاد را اصولگرا می دانیم و از دولت ایشان به دلایل مختلف حمایت می کنیم.

دبیر موتلفه یادآور شد : ما دولت را ارزیابی می کنیم و اگر نقطه ضعفی باشد انتقاد می کنیم و اگر بیان انتقاد ما موجب سوء استفاده دشمن شود به صورت خصوصی به دولت یادآور می شویم.

حبیبی گفت : دولت اگر خود را بی نیاز از انتقاد تصور کند باعث افت خود می شود زیرا این دولت دلسوزانی دارد که باید به آنها اهمیت دهد.