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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۹:۴۲

انتقاد منصفانه از مسئولان حق مردم و رسانه ها است

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: انتقاد منصفانه از مسئولان حق مردم و رسانه ها است اما غوغاسالاری در این عرصه مذموم است.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، خلیفه خلقی پور، شب گذشته در نشستی با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار، افزود: خبرنگاران کلید داران صندوق امانت مردم هستند و رسالت آنها بس سنگین و ماموریتشان بسیار حساس است.

خلقی پور عنوان کرد: امروز همه نگاه ها به حوزه اطلاع رسانی صاحبان قلم، فکر و اندیشه دوخته شده و افکار عمومی متوجه این امر هستند، پس در این عرصه باید به صورت منطقی و عقلانی با بصیرت و آگاهی، تعهد و تدبر و همراه با بصیرت حرکت کرد.

وی ادامه داد: پا گذاشتن در عرصه خبر رسانی، جرات و جسارت می خواهد و افرادی که فکور و تحلیل گر واقعی هستند و رابطه بین مردم و مسئولان را نزدیک می کنند، باید وارد شوند.

خلقی پور مسایل ارزشی، معنوی و اخلاقی را حساسترین بعد کاری در حوزه رسانه دانست و افزود: اگر تعهد کار رسانه ای نباشد اعتماد مردم و جامعه از بین خواهد رفت.

وی با بیان اینکه، شرایط استان به گونه ای است که ضریب سختی کارها در آن بالا است، افزود: از اصحاب رسانه انتظار می رود تا به واقعیات آنطور که هست پرداخته شود و از مسائلی که باعث بی اعتماد مردم می شود، دوری کنند.

کد مطلب 729879

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