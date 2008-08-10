انتقاد منصفانه از مسئولان حق مردم و رسانه ها است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، خلیفه خلقی پور، شب گذشته در نشستی با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار، افزود: خبرنگاران کلید داران صندوق امانت مردم هستند و رسالت آنها بس سنگین و ماموریتشان بسیار حساس است.

خلقی پور عنوان کرد: امروز همه نگاه ها به حوزه اطلاع رسانی صاحبان قلم، فکر و اندیشه دوخته شده و افکار عمومی متوجه این امر هستند، پس در این عرصه باید به صورت منطقی و عقلانی با بصیرت و آگاهی، تعهد و تدبر و همراه با بصیرت حرکت کرد.

وی ادامه داد: پا گذاشتن در عرصه خبر رسانی، جرات و جسارت می خواهد و افرادی که فکور و تحلیل گر واقعی هستند و رابطه بین مردم و مسئولان را نزدیک می کنند، باید وارد شوند.

خلقی پور مسایل ارزشی، معنوی و اخلاقی را حساسترین بعد کاری در حوزه رسانه دانست و افزود: اگر تعهد کار رسانه ای نباشد اعتماد مردم و جامعه از بین خواهد رفت.