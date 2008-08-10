1127 پرونده در گیلان مشمول کمیسیون ماده ‪۳۳‬ است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، رسول محمدی، شب گذشته در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت: رسیدگی به اجرای مفاد ماده ۳۳قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده با تشکیل کمیسیونی در استان گیلان آغاز شده است.
وی گفت: طبق این قانون کسانی که زمینی گرفته و در آن اجرای طرح نکرده و آن را بلااستفاده گذاشته باشند و یا به غیرواگذار کرده باشند، زمین آنان خلع ید خواهد شد.
محمدی بیان داشت: جلسات کمیسیون ماده ۳۳در استان گیلان تشکیل و چهار پرونده که شامل حدود یکصد هکتار زمین بلااستفاده میشود در این کمیسیون در حال رسیدگی است و چنانچه دلایل و ادله کافی وجود نداشته باشد، حکم خلع برای آنها صادر میشود.
وی، اعضای این کمیسیون را متشکل از مدیرکل منابع طبیعی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، رئیس حقوقی جهاد کشاورزی و رئیس امور اراضی استان عنوان کرد که پس از رسیدگی به پروندههای مورد نظر میتوانند طبق قانون حکم خلع ید را صادر نمایند.
محمدی افزود: شش هزار پرونده قضایی مربوط به منابع طبیعی در استان گیلان به دلیل مشکلات مالی و کمبود نیرو مشمول زمان شده و بلاتکلیف مانده اند و منابع طبیعی قادر به رسیدگی به این پروندهها نیست.
وی، حجم اراضی تصرفی بدون تکلیف استان گیلان را بیش از ۵۰ هکتار دانست و گفت: اراضی تصرفی بدون تعیین تکلیف در تصرف مردم قرار دارند که بیشتر آن دخل و تصرف در مراتع به ویژه در مناطق ییلاقی هستند.
محمدی همچنین با اشاره به سرعت گرفتن در رسیدگی به پروندههای منابع طبیعی توسط دادگستری استان افزود: دادگستری استان گیلان خارج از نوبت پروندههای منابع طبیعی رسیدگی میکند و این کار کمک بیشتری به بخش حفاظت منابع طبیعی است.
وی، توسعه صنعت صنوبرکاری در اراضی جنگلی و غیرجنگلی استان گیلان را یکی از طرحهای اداره کل منابع طبیعی استان گیلان برشمرد و بیان داشت: استان گیلان با ۴۵هزار هکتار صنوبرکاری مقام اول کشوری را دارد که تاکید مسئولان وزارتخانه بر توسعه این صنعت تا ۱۵۰هزار هکتار است.
محمدی در ادامه از اجرای طرح آزمایشی جنگلبانان جوان در استان خبر داد و یادآور شد: شوراهای اسلامی، تشکلهای مردمی، فراگیران نهضت سوادآموزی، دهیاریها و همه اقشار جامعه خواستار همکاری با منابع طبیعی شد.
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