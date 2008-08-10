1127 پرونده در گیلان مشمول کمیسیون ماده ‪۳۳‬ است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، رسول محمدی، شب گذشته در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت: رسیدگی به اجرای مفاد ماده ‪ ۳۳‬قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده با تشکیل کمیسیونی در استان گیلان آغاز شده است.

وی گفت: طبق این قانون کسانی که زمینی گرفته و در آن اجرای طرح نکرده و آن را بلااستفاده گذاشته باشند و یا به غیرواگذار کرده باشند، زمین آنان خلع ید خواهد شد.

محمدی بیان داشت: جلسات کمیسیون ماده ‪ ۳۳‬در استان گیلان تشکیل و چهار پرونده که شامل حدود یکصد هکتار زمین بلااستفاده می‌شود در این کمیسیون در حال رسیدگی است و چنانچه دلایل و ادله کافی وجود نداشته باشد، حکم خلع برای آنها صادر می‌شود.

وی، اعضای این کمیسیون را متشکل از مدیرکل منابع طبیعی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، رئیس حقوقی جهاد کشاورزی و رئیس امور اراضی استان عنوان کرد که پس از رسیدگی به پرونده‌های مورد نظر می‌توانند طبق قانون حکم خلع ید را صادر نمایند.

محمدی افزود: شش هزار پرونده قضایی مربوط به منابع طبیعی در استان گیلان به دلیل مشکلات مالی و کمبود نیرو مشمول زمان شده و بلاتکلیف مانده ‌اند و منابع طبیعی قادر به رسیدگی به این پرونده‌ها نیست.

وی، حجم اراضی تصرفی بدون تکلیف استان گیلان را بیش از ۵۰ ‬هکتار دانست و گفت: اراضی تصرفی بدون تعیین تکلیف در تصرف مردم قرار دارند که بیشتر آن دخل و تصرف در مراتع به ویژه در مناطق ییلاقی هستند.

محمدی همچنین با اشاره به سرعت گرفتن در رسیدگی به پرونده‌های منابع طبیعی توسط دادگستری استان افزود: دادگستری استان گیلان خارج از نوبت پرونده‌های منابع طبیعی رسیدگی می‌کند و این کار کمک بیشتری به بخش حفاظت منابع طبیعی است.

وی، توسعه صنعت صنوبرکاری در اراضی جنگلی و غیرجنگلی استان گیلان را یکی از طرحهای اداره کل منابع طبیعی استان گیلان برشمرد و بیان داشت: استان گیلان با ‪ ۴۵‬هزار هکتار صنوبرکاری مقام اول کشوری را دارد که تاکید مسئولان وزارتخانه بر توسعه این صنعت تا ‪ ۱۵۰‬هزار هکتار است.

محمدی در ادامه از اجرای طرح آزمایشی جنگلبانان جوان در استان خبر داد و یادآور شد: شوراهای اسلامی، تشکلهای مردمی، فراگیران نهضت سوادآموزی، دهیاریها و همه اقشار جامعه خواستار همکاری با منابع طبیعی شد.