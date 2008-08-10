به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی بهروش، عصر شنبه در نشستی با مدیران آموزش و پرورش ناحیه یک و دو شهرستان ساری افزود: آموزش و پرورش زیربنای توسعه کشور است و تجلیل از نخبگان و نخبه‌ پروری باید نهادینه شود.

سخنگوی شورای شورای شهر ساری نیز در این جلسه با اشاره به کمبود فضاهای آموزشی در ساری بیان داشت: باید نیازسنجی شود تا خلأ فضاهای آموزشی پر شود.

جمال باقری عنوان کرد: شهرداری و شواری شهر ساری آمادگی دارند تا به سهم خود در حل مشکلات آموزشی شهر ساری با آموزش و پرورش همکاری کنند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو شهرستان ساری نیز در این جلسه از اختصاص بودجه از سوی شهرداری برای تقویت مدرسه هوشمند تقدیر کرد و گفت: دانش‌ آموزان دختر از کمبود فضاهای ورزشی در مدرسه‌ ها رنج می‌برند و این امر در آینده آنها را دچار مشکل می‌کند.

فیض ‌الله عابدینی تصریح کرد: سهم آموزش پیشبرد اهداف توسعه ‌ای کشور بسیار مهم است و مسئولان باید در این بخش سرمایه‌ گذاری مناسبی داشته باشند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان ساری نیز در این جلسه با اشاره به اینکه مازندران مهد استعدادهای درخشان علمی و پژوهشی است، گفت: برای پرورش این استعدادها به کمک شورا و شهرداری نیازمند هستیم.

عباس حسینی‌نژاد تصریح کرد: در شهرستان ساری 96 هزار دانش ‌آموز تحصیل می‌کنند که متأسفانه 50 درصد مدرسه‌های این شهرستان تخریبی است.