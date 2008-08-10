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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۰۵

فرهنگ آموزش قرآن باید در جامعه نهادینه شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر دارالقرآن کریم سازمان تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به اینکه گسترش فرهنگ ناب قرآنی مهمترین وظیفه سازمان تبلیغات است، گفت: فرهنگ آموزش قرآن در جامعه باید نهادینه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قربانی، عصر شنبه در جلسه شورای اداری اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران در بابل افزود: در این راستا باید ویژگی‌های فردی و اخلاقی و آداب اجتماعی مورد تاکید در قرآن برای قرآن ‌آموز تعریف شود.

وی با تاکید بر آموزش درازمدت و مستمر قرآن در بین قرآن ‌آموزان افزود: در صورتی آموزشهای قرآنی مثمر ثمر خواهد بود که استمرار داشته و در مقاطع مختلف قطع نشود.

قربانی نیز با اشاره به استفاده از مربیان آموزش دیده در کلاسهای قرآنی یادآور شد: متاسفانه تعداد مربیان آموزش دیده قرآن در سطح شهر و روستا ها بسیار کم است که باید با تقویت کلاسهای تربیت معلم بزرگسالان و نونهالان این کمبود جبران شود.

مدیر دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران از برگزاری بیش از یک هزار و ‪ ۲۰۰‬کلاس قرآن در طول تابستان امسال در مازندران خبر داد.

قربانی عمده مشکل نظام آموزشی قرآنی در سطح کشور را مسلط نبودن اکثر قرآن ‌آموزان بر روخوانی و روانخوانی قرآن دانست.

اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران در بابل مستقر است.

کد مطلب 729889

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