اولین طلا جودو به کره جنوبی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مبارزات وزن 60- کیلوگرم مسابقات جودو بازیهای المپیک 2008 پکن، نماینده کره جنوبی به مدال طلا دست یافت. "چوی مین هو" که صبح امروز با شکست آخوندزاده راه خود را برای رسیدن به مدال هموار کرده بود تمامی حریفان را تا رسیدن به دیدار نهایی با ضربه فنی شکست داد.

وی در بازی پایانی "لودویک پاسیچر" از اتریش را در دقیقه دوم با ضربه فنی شکست داد و مدال طلا را به گردن آویخت. در این وزن پاسیچر مدال نقره گرفت و "سوبیروف" از ازبکستان به همراه "روبن هوکاس" از هلند به مدال برنز دست یافتند.

در آخرین دوره مسابقات جودو قهرمانی جهان "چوی مین هو" با شکست مقابل "روبن هوکاس" هلندی به مدال برنز دست یافته بود اما در پکن آن باخت را جبران کرد و به مدال طلا دست یافت. ضمن اینکه از جمع مدال آوران مسابقات جهانی 2007 برزیل "نستورخرجیانی" از گرجستان که نقره المپیک آتن را در کارنامه داشت در همان ابتدا از گرودنه مسابقات حذف شد.

در بخش بانوان نیز در پایان مبارزات وزن 48- کیلوگرم "الینا الکساندرا" از رومانی به مدال طلا رسید، "یانت بیروما" از کوبا نقره گرفت و "بلین پارتو" از آرژانتین به همراه "ریوکو تانی" از ژاپن به مدال برنز مشترک دست یافتند.