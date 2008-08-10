توزیع کتابهای درسی حوزه های علمیه خواهران به اتمام رسید

معاون مالی و اداری مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: توزیع نزدیک به 86 عنوان کتاب درسی، کمک آموزشی و کتاب تمرین سال تحصیلی 88- 87 حوزه های علمیه خواهران که از خرداد ماه آغاز شده بود به اتمام رسید.

اصغر عبداللهی افزود: این کتابها براساس میزان تقاضای اعلام شده بیش از 263 حوزه علمیه با اختصاص تخفیفهای مناسب ارسال شده و در محل حوزه های علمیه تحویل شده است. همزمان با آغاز سال جدید تحصیلی نیز کمبود احتمالی این کتابها براساس میزان پذیرش سال جدید ارسال خواهد شد.