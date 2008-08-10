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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۰۵

توزیع کتابهای درسی حوزه های علمیه خواهران به اتمام رسید

توزیع کتابهای درسی حوزه های علمیه خواهران به اتمام رسید

توزیع کتابهای درسی سال آینده تحصیلی حوزه های علمیه خواهران در پایه های 1 تا 7 به اتمام رسید.

معاون مالی و اداری مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: توزیع نزدیک به 86 عنوان کتاب درسی، کمک آموزشی و کتاب تمرین سال تحصیلی 88- 87 حوزه های علمیه خواهران که از خرداد ماه آغاز شده بود به اتمام رسید.

اصغر عبداللهی افزود: این کتابها براساس میزان تقاضای اعلام شده بیش از 263 حوزه علمیه  با اختصاص تخفیفهای مناسب ارسال شده و در محل حوزه های علمیه تحویل شده است. همزمان با آغاز سال جدید تحصیلی نیز کمبود احتمالی این کتابها براساس میزان پذیرش سال جدید ارسال خواهد شد.

کد مطلب 729896

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