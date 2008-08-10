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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۱۳

10 میلیارد ریال کالای قاچاق در سیرجان کشف شد

10 میلیارد ریال کالای قاچاق در سیرجان کشف شد

کرمان - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی شهرستان سیرجان از کشف بیش از 10 میلیارد ریال کالای قاچاق در سیرجان خبر داد.

سرهنگ هوشنگ پور رضاقلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: به دنبال تلاشهای مامورین پلیس آگاهی نیروی  انتظامی سیرجان امروز یک دستگاه تریلی حامل کانتینری شامل بیش از 10 میلیارد ریال کالای قاچاق کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه معضل قاچاق در کشور ضمن فرار قاچاقچیان از پرداخت عوارض گمرکی صدمات جبران ناپذیری را بر پیکره اقتصاد کشور وارد می سازد، گفت: این تریلی از بندرعباس به قصد تهران در حال حرکت بود که در جاده سیرجان - بندرعباس متوقف و کالاهای قاچاق که شامل پوشاک و کفش بود، تحویل مقامات قضایی داده‌ شد.

کد مطلب 729899

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