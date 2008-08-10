10 میلیارد ریال کالای قاچاق در سیرجان کشف شد

سرهنگ هوشنگ پور رضاقلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: به دنبال تلاشهای مامورین پلیس آگاهی نیروی انتظامی سیرجان امروز یک دستگاه تریلی حامل کانتینری شامل بیش از 10 میلیارد ریال کالای قاچاق کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه معضل قاچاق در کشور ضمن فرار قاچاقچیان از پرداخت عوارض گمرکی صدمات جبران ناپذیری را بر پیکره اقتصاد کشور وارد می سازد، گفت: این تریلی از بندرعباس به قصد تهران در حال حرکت بود که در جاده سیرجان - بندرعباس متوقف و کالاهای قاچاق که شامل پوشاک و کفش بود، تحویل مقامات قضایی داده‌ شد.