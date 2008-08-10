۴۰‬ درصد درآمد بقاع متبرکه صرف امور عمرانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شفت، حجت الاسلام سیدکاظم حسینی اشکوری، عصرشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح جامع حرم امامزاده اسحاق (ع) در شهرستان شفت، افزود: کمکهای دولتی و مردمی برای رفع مشکلات عمرانی بقاع متبرکه ضروری است زیرا هیچ سرمایه‌گذاری بهتر از سرمایه ‌گذاری در جهت توسعه فرهنگ دینی نیست.

وی همچنین با تاکید بر اینکه سرمایه‌ گذاری در توسعه فرهنگ دینی زیانی ندارد، خواستار کمک بیشتر ادارات مختلف و کمک های مردمی جهت طرح جامع توسعه امام زاده اسحاق (ع) شد.

وی بیان داشت: توسعه جامع متبرکه به معنی توسعه فرهنگ دینی و مبارزه با تهاجم فرهنگی است و این امر هم برای دنیای ما مفید است و هم اجر اخروی دارد.

مدیرکل اوقاف وامور خیریه استان گیلان با اشاره به ویژگی‌های منطقه امامزاده اسحاق (ع) گفت: این منطقه با داشتن شرایط خوب طبیعی و گردشگری و نیز با داشتن امامزاده صاحب کرامت در صورت داشتن امکانات رفاهی، افراد زیادی به آن مکان جذب خواهند شد.

فرماندار شهرستان شفت نیز در این مراسم با اشاره به اقدامات انجام شده جهت توسعه روستای امام زاده اسحاق (ع) عنوان کرد: پروژه آبرسانی با ‪ ۹ ‬ کیلومتر لوله‌ گذاری با هزینه ‪ ۱۹۰ ‬ میلیون تومان، پروژه برق رسانی با اعتبار ‪ ۲۰۰ ‬ میلیون تومان و پروژه زیرسازی راه ارتباطی با ‪ ۲۷۵ ‬ میلیون تومان از جمله پروژه ‌هایی است که در این امور به اجرا درآمده است که نشان از رویکرد و توجه دولت نهم به مناطق محروم دارد.