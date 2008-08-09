معاونان آموزش و نوآوری استانها تا پایان شهریور منصوب می شوند

به گزارش خبرنگار مهر،عباس رهی عصر امروز در بیست و پنجمین اجلاس روسای آموزش و پرورش با بیان اینکه برای انتخاب معاونان آموزش و نوآوری چند شاخص در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: از جمله این شاخص ها مدرک تحصیلی مرتبط آنها است که باید حداقل کارشناسی و یا بالاتر از کارشناسی در رشته هایی از جمله مدیریت آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، پژوهشگری و... باشد.

معاون آموزش و نوآوری آموزش و پرورش در ادامه خواستار تحول در آموزش و پرورش شد و تصریح کرد: باید برای ایجاد یک حرکت سالم، موثر و برای ایجاد تحول در آموزش و پرورش ، در بسترهایی مانند نیروی انسانی، محتوای کتب درسی، قوانین و مقررات، ساختار و مشکلات، منابع مالی، جامعه، دانش آموز و عوامل بیرون از سازمان تحول ایجاد کرد.

رهی اجرایی شدن طرح ساماندهی نیروی انسانی را از وظایف معاونت متبوع خود خواند و گفت: از همه روسای سازمان ها می خواهم که معلم را به شکل تخصصی انتخاب کنند یعنی وقتی معلمی در دوره ابتدایی تدریس می کند باید با جنبه های روانشناختی کودکان آشنا باشد.

وی بستر کار و فعالیت اصلی معاونت آموزش و نوآوری را دوره آموزشی پیش دبستانی و دبستان عنوان کرد و افزود: در تلاش هستیم تا در دوره راهنمایی از معلم چند مهارتی استفاده کنیم چرا که دلیلی وجود ندارد که برای این دوره 12 معلم استفاده کنیم.

معاون آموزش و نوآوری تاکید کرد: ما معتقد هستیم که معلم چند مهارتی در دوره راهنمایی داشته باشیم تا دانش آموزان با تعداد کمتری از معلمان روبرو باشند.

رهی از افزایش تعداد دانش آموزان در رشته فنی و حرفه ای خبر داد و گفت: در تلاش هستیم با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی نسبت دانش آموزان نظری به فنی و حرفه ای را برعکس کنیم تا بتوانیم دانش آموزان را در رشته های نظری 35 درصد و در فنی و حرفه ای به 65 درصد برسانیم.

وی تصریح کرد: ظرفیت جامعه ما از نظر فنی و حرفه ای تکمیل نیست و تمام تلاش ما این است که آموزش های در این خصوص را در دبیرستان ها، آموزشگاه ها و دانشگاه ها افزایش دهیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت ارتقای تربیت معلم و ارتقای حرفه ای فرهنگیان مبنی بر آموزش درازمدت که به مدرک تحصیلی منجر می شود و آموزش کوتاه مدت که برای افزایش دانش مهارتی معلمان اعمال می شود نیز تاکید کرد و گفت: کلیه معلمانی که مدرک دیپلم دارند می توانند با توجه به سن خدمتی آنها، تا مدارج بالا تر تحصیل کنند.