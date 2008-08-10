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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۹:۵۷

اولین جشنواره زنان نام آور و نان آور در استان کرمان برگزار می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر امور بانوان و خانواده استانداری کرمان از برگزاری اولین جشنواره زنان نام آور و نان آور در شهریور ماه سال جاری در کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، رویا دیوان بیگی شب گذشته در مصاحبه مطبوعاتی در جمع خبرنگاران کرمان اظهار داشت: این جشنواره در سطح پنج منطقه  کشور شامل سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، خراسان و یزد از 6 تا 10 شهریورماه جاری برگزار می شود و در بخش نمایشگاه شامل حداکثر صد غرفه است که اقشار مختلف بانوان در آن شرکت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: مصوبه معرفی زنان نام آور و نان آور از مصوبات وزارت کشور است و اولین گام برای شناساندن توانمندی های زنان نام آور در پنج استان مذکور است.

دیوان بیگی تصریح کرد: با بررسی تیم ارزیابی از بین غرفه های پنج استان بهترین غرفه انتخاب و به مسئول غرفه منتخب کمک هزینه  حج عمره اعطا خواهد شد.

وی گفت: جشن شبانه بعد از هر شب پس از اتمام نمایشگاه با همکاری استان های شرکت کننده برگزار می شود.

کد مطلب 729903

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