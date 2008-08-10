اولین جشنواره زنان نام آور و نان آور در استان کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، رویا دیوان بیگی شب گذشته در مصاحبه مطبوعاتی در جمع خبرنگاران کرمان اظهار داشت: این جشنواره در سطح پنج منطقه کشور شامل سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، خراسان و یزد از 6 تا 10 شهریورماه جاری برگزار می شود و در بخش نمایشگاه شامل حداکثر صد غرفه است که اقشار مختلف بانوان در آن شرکت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: مصوبه معرفی زنان نام آور و نان آور از مصوبات وزارت کشور است و اولین گام برای شناساندن توانمندی های زنان نام آور در پنج استان مذکور است.

دیوان بیگی تصریح کرد: با بررسی تیم ارزیابی از بین غرفه های پنج استان بهترین غرفه انتخاب و به مسئول غرفه منتخب کمک هزینه حج عمره اعطا خواهد شد.

وی گفت: جشن شبانه بعد از هر شب پس از اتمام نمایشگاه با همکاری استان های شرکت کننده برگزار می شود.